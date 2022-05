Como una “empanada”. Así califican transeúntes y vecinos del sector de la carrera 8, en el sur de Barranquilla, un detalle curioso que se hizo viral desde esta semana y que ocurrió en la calle 30.



Resulta que el paso peatonal, en este caso la cebra, para cruzar la vía principal, fue obstaculizada por un separador de concreto y un jardín que impiden a los usuarios de a pie pasar con seguridad de una acera a otra.

El hecho fue denunciado por la comunidad en video que difundieron a través de las redes sociales, generando todo tipo de reacciones. Algunos tomaron el caso con humor, mientras que otros con preocupación.

“Aquí estamos en las maravillas de Barranquilla. No hay luz y no vemos ningún policía de Tránsito dirigiendo, los peatones no podemos pasar. La zona peatonal está cerrada, porque hay una jardinera al frente”, dice el denunciante en el video.

Quienes reaccionaron con buen humor hasta compararon el obstáculo con el videojuego de Mario Bros, montando el audio del histórico espacio de Nintendo en el video original.

La cebra habría sido pintada sin autorización

Mientras que el otro bando le puso seriedad al asunto, toda vez que la ciudadanía debía sortear el separador, desviar el camino y pasar por la vía para poder llegar al otro lado.



Una fuente del Distrito le comentó a EL TIEMPO que la cebra fue pintada por un centro comercial cercano sin autorización de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y esta dependencia pidió borrarla.



En ese sentido, la autoridad tomó los correctivos por el caso que ocurrió durante la semana y aseguran que “ya está borrada”.



BARRANQUILLA

