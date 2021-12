Un par de situaciones tiene molesta a la ciudadanía de Barranquilla con respecto a la movilidad: los trancones y el cobro excesivo de las carreras que está exigiendo un sector de taxistas. Ambos tienden a aumentar en diciembre como temporada alta.



Para el administrador de empresas, Julio Delgado, la situación es “terrible” cuando debe transportarse por la ciudad, toda vez que, si no es el alto flujo vehicular, es el taxista cobrándole hasta el doble de lo que le cobraban antes por una distancia mínima.

“Ya una carrera que normalmente valía 8.000 pesos ahora te cobran 12.000 pesos. Cuando voy a llevar el carro a mantenimiento, me toca venir de la Vía 40 y el otro día uno me quería cobrar 20.000 pesos. Se les va la mano”, dice el habitante de Villa Campestre.



Delgado, de 68 años, sostiene que algunos conductores de la ‘mancha amarilla’ basan estos cobros “en los aguinaldos”, mientras que otros se niegan a prestar el servicio a ciertos barrios, prolongándose así el tiempo de espera.



“No solo es en diciembre, sino que es en general. Con el cuento ese de que ‘dame los aguinaldos’ y a uno ¿quién se los da?”, agrega el ciudadano entre risas.



Con respecto a los trancones, Delgado se une a los conductores que se declaran inconformes y “estresados” por las congestiones en las vías. Para él, este hecho es consecuencia de falta de educación y falta de control.

“La gente no respeta las luces, todo el mundo se tira a tratar de pasar, la ley del más vivo. Si pasas por cualquiera de las clínicas, ves carros parqueados en dos filas. Calles que son de dos carriles, quedan convertidos en uno”, expresa.



Y pone como ejemplo el hecho de que antes, entre Villa Campestre y la zona comercial de la calle 99 con carrera 53, el recorrido que hacía en 10 minutos ahora le demanda media hora. A eso le suma la cantidad de huecos en la Circunvalar hacia la Vía 40 o en sentido al aeropuerto.

Las quejas de los usuarios también comprometen a las plataformas digitales. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Esto responde el gremio de taxistas en Barranquilla

Ante la persistencia de las quejas de la ciudadanía por el alto costo de las carreras, el presidente de Sinchotaxis Barranquilla, Jorge Guerrero, se refirió lamentando lo que sucede e hizo énfasis en que no son todos los taxistas.



“Es reiterativo año tras año estas quejas, tanto en la temporada de fin de año, como en la que se avecina de precarnaval y Carnaval. No sabemos qué hacer, debido a que nuestra petición de poner en marcha el taxímetro va para 25 años”, manifiesta el representante del gremio.



Guerrero señala que desconocen las razones por las que las autoridades del Distrito no han acogido las recomendaciones para la implementación de la herramienta que evitarían tantas discusiones entre conductores y usuarios por el valor de la carrera.



“Con esto no estamos acolitando a los taxistas que especulan en el cobro de un servicio. No estamos apoyando a quienes lo hacen. Siempre nuestra exhortación está en que se cobre lo justo, pero sin el taxímetro no podemos hacer nada, porque son 15.000 vehículos tipo taxi que ruedan en las calles de Barranquilla y su área metropolitana y es muy difícil que todos acojan las recomendaciones que damos”, añade.

El AMB anuncia sanciones por cobros excesivos

Las autoridades habilitaron canales de atención para la recepción de quejas. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) comunicó a EL TIEMPO que los conductores del transporte público individual, tipo taxi, que se excedan en el cobro de tarifas se exponen a sanciones.



Estas van de uno a 700 salarios mínimos, contemplados en el Estatuto Nacional de Transporte, Ley 336 de 1996, según indicó la autoridad distrital.



El AMB indicó que es importante que los usuarios identifiquen por lo menos la placa del vehículo, la cual puede ser consultada en las tarjetas de control que están en la parte trasera del asiento del copiloto.



Con esto, explicó que, al individualizar cada caso, no solo se podrán adelantar las investigaciones de Ley, sino que “podemos trabajar con los conductores y las respectivas empresas para que hechos como los denunciados no se sigan presentando en la ciudad”, dijo el director del AMB, Libardo García.



El funcionario invitó a los ciudadanos a presentar su queja formal en el correo electrónico pqrs@ambq.gov.co, o a través de comunicación escrita en la dirección carrera 51B No. 80-58 locales 108 y 109.

Las acciones del Tránsito por las congestiones viales

La Secretaría de Tránsito Distrital indicó que los reguladores de movilidad continuarán prestando apoyo en las vías. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Ante los trancones que reporta la ciudadanía para estas fechas especiales, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito señaló que realizan diariamente operativos de control en las principales vías, tales como la Circunvalar, vía 40, calle Murillo, Paseo Bolívar, carrera 30, 38, entre otras.



Los operativos se desarrollan junto con la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el desplazamiento seguro de todos los actores viales y tomar las medidas de seguridad vial.



“Desde las 6 y 30 hasta las 9 a. m. y de 5 p. m. a 7 p. m., distribuimos a nuestros 200 orientadores viales en los puntos estratégicos de mayor flujo vehicular, cuando los conductores se desplazan a colegios, universidades o iniciar o culminar su horario de trabajo”, indicó un portavoz.



Esta dependencia del Distrito agregó que, en noviembre, emprendieron la campaña de mal parqueo en los canales digitales de la Secretaría de Tránsito, siendo conscientes que esta práctica origina congestión vial, accidentes de tránsito y reduce considerablemente la movilidad.

“Invitamos a conductores a que se estacionen en zonas autorizadas y donde no haya riesgos de accidentes. El mal parqueo es una de las causas de accidentalidad y genera congestión vehicular en la ciudad”, expresó esta Secretaría.



Así, las autoridades buscan reducir la congestión vehicular y acabar con el valor de las carreras ‘por las nubes’ o la negativa de prestar el servicio con frases como “yo pa’ allá no voy”.



