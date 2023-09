El partido entre la selección Colombia y Venezuela que se disputará este jueves a las 6:00 p.m., en Barranquilla, ocasionará desvíos en algunos corredores de la ciudad, afectando a su vez el recorrido en las rutas del transporte público TransMetro.



La Secretaría de Tránsito de la capital del atlántico dispuso ciertas medidas de movilidad para la jornada de este jueves a propósito del encuentro deportivo.



Dentro de estas se encuentra la prohibición del ascenso y descenso de pasajeros en la Avenida Circunvalar entre las calles 45 (Avenida Murillo) y 46, en ambos costados, hasta las 10:00 p.m.



También se han dispuesto zonas de circulación peatonal y restricción de tráfico vehicular hasta las 11:59 p.m. en:



- Calle 46 entre la Circunvalar y la carrera 1 E.

- Carrera 1 (Avenida las Torres) entre la calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46 F.

- Calle 45 (Avenida Murillo) entre la carrera 4 y la Avenida Circunvalar.

- Carrera 7 sur entre calle 46 y 47.

- Carrera 10 A sur entre calle 46 y 46 C.

- Carrera 12 sur entre calles 46 y 46 C.



Por otro lado hay prohibición de estacionamiento en:



- Calle 46 entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 1E.

​- Carrera 1 (Avenida las Torres) entre la calle 45 (Avenida Murillo) y calle 46 F.

- Calle 45 (Avenida Murillo) entre la carrera 4 y la Avenida Circunvalar.

- Avenida Circunvalar entre calle 45 y calle 46.

- Carrera 7 sur entre calle 46 y 47

- Carrera 10 A sur entre calles 46 y 46 C.

- Carrera 4 entre la calle 45 y la calle 49.

- Calle 49 entre la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar.

Medidas adoptadas por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. Foto: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

¿Cómo funcionará TransMetro?

El servicio de transporte masivo TransMetro anunció que si bien el horario de operación funcionará de manera habitual hasta las 10:00 p.m., hay algunas novedades.



Durante este día hay dos desvíos en las rutas A 6-6 Ciudadela y A 2-1 Hipódromo.



La ruta A6-6 con transbordo a la estación Buenos Aires, saldrá desde la 45 con carrera 5B, también tomará la carrera 4, calle 49, carrera 1 Sur, calle 47, carrera 6 Sur, calle 49, Avenida Circunvalar, calle 51B, carrera 10 Sur, calle 49, carrera 4B, carrera 7, calle 49 E.



Asimismo, en la ruta A2-1 Hipódromo el desvío será por la carrera 1H calle 45, carrera 2E, calle 43, carrera 2B, calle 41C, carrera 2, calle 37C, Avenida Las Torres, circunvalar, carrera 35B, calle 30.



"Para la tarde hemos adelantado la hora pico, con eso contamos con una flota para que puedan dirigirse hasta el estadio sin ninguna novedad", señalaron en su cuenta de X, antes Twitter.



Cabe destacar que los servicios troncales no tienen modificaciones en sus recorridos y la plataforma frente al 'Metro' no estará habilitada.

Vamos #AlMetroEnTransmetro a apoyar a la @FCFSeleccionCol 🚍🔜🇨🇴!



Te recordamos ⬇️



✔️El horario de operación es de manera habitual hasta las 10:00 p.m.



✔️Los servicios troncales no tienen modificaciones en sus recorridos



✔️Desvíos: A6-6 Ciudadela y A2-1 Hipódromo pic.twitter.com/6wveg7rzdK — Transmetrobaq (@transmetrobaq) September 7, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

