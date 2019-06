140 motos han sido marcadas en sus autopartes en el Atlántico

Como estrategia para combatir el hurto de los autopartes de motos, el Departamento de Policía del Atlántico está brindando la marcación de estas de forma gratuita, con este proceso se han beneficiado 140 motos del Departamento.

Las autoridades consideran que esta marcación tiene como fin disuadir a los delincuentes que se dedican a hurtas las autopartes, "ya que se les dificulta la comercialización en el mercado negro y movilizar las motocicletas con libertad", afirmó un comunicado de la institución.



Es así como en el caso en que las motocicletas sea robada, esta será reportada a nivel nacional por la Policía, además será fácil reconocerla y ubicarla, debido a que "en todas sus partes estará visible la placa (de la moto) marcada", manifestó.

Este servicio no solo es ofrecido en el Departamento de Policía del Atlántico, sino que en el parque principal de los municipios de Sabanalarga y Baranoa, están policías adscritos al Grupo de Prevención y Educación Ciudadana que están autorizados para llevar a cabo la marcación, además prevenir a los conductores sobre los hechos delictivos a los que pueden estar expuestos.



Algunas de las recomendaciones que brindan las autoridades para prevenir los hurtos son: Lleve su motocicleta a talleres reconocidos; Nunca deje parqueada su motocicleta con el motor encendido, ni las llaves puestas; No entregue las llaves a extraños, porque pueden sacar duplicados; Deje puesto el seguro de su motocicleta, siempre que parquee.



Además, antes de salir de su residencia verifique la presencia de personas sospechosas a su alrededor; Al parar frente a los semáforos, observe su entorno; No deje su motocicleta al cuidado de menores o personas extrañas, evite estacionarse en lugares oscuros y solitarios; Evite dejar parqueada en vía pública su motocicleta, hágalo en parqueaderos cerrados y autorizados.



Por último, en lo posible instale en su motocicleta sistema de alarmas, que permita alertar y evitar su hurto; Solicite la marcación de los repuestos y accesorios de su motocicleta; Evite transitar por vías peligrosas especialmente en horas de la noche; Cuando adquiera una motocicleta verifique sus antecedentes y sistemas de identificación, para ello lo invitamos hacerla revisar por funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la Seccional de Investigación Criminal e Interpol, Sijín.

Barranquilla