Motocarros eléctricos y con panel solar ayudan al medio ambiente

Al Atlántico llegan los motocarros eléctricos con panel solar, un transporte que busca facilitar la movilidad de las personas, y también contribuir al cuidado del medio ambiente, el cual está siendo afectado con la cantidad de gases contaminantes que emiten los vehículos convencionales.

Estos modelos tienen una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y pese a que las personas no lo creen resistentes, la carga (que recibe a través de la energía y el sol) tiene una duración de 180 kilómetros (180 mil millones de metros) lo que equivale a la distancia desde Barranquilla al municipio de Mahates (Bolívar).



Hasta el momento, Ecobrio (empresa pionera en distribuir los vehículos eléctricos con panel solar en Barranquilla y la Costa) ofrece dos modelos: motocarro y el otro es un tipo campero, es el más completo, sin desestimar al primero.

El motocarro, el modelo que más causa asombro y gusto, tiene en su exterior tres llantas, una carrocería con tres puertas con vidrio que se pueden bajar y subir, además de un panel solar en su techo, que vale 300 dólares. Cuenta con ocho baterías, las cuales son las encargadas de dar corriente a este prototipo para que a través de un conversor de energía el motor reciba lo necesario para andar.



Cuenta, en su interior, con cinco puestos, dos abanicos para refrescar a los pasajeros y conductor, un manubrio de moto, en él está el pito, los direccionales y las luces, y finalmente un radio sencillo, objetos que le dan un estilo atractivo.



“Este modelo (el motocarro) tiene un valor de 15 millones de pesos, y el campero 21 millones de pesos, asequible para todos y lo mejor es que la inversión se ve a corto plazo, debido a que el mantenimiento no es muy seguido ni costoso, además no se gasta en gasolina”, manifestó el distribuidor de los prototipos y dueño de Ecobrio, Ángel Castro Castro.



Los vehículos no son 100 por ciento eléctricos, ya que el panel solar les ayuda para que las ocho baterías aumenten la autonomía del automóvil en un 30 por ciento, es decir, “el 70 por ciento requiere de una fuente de voltaje, sea de 110 o 220 voltios, a través de un cargador inteligente que regula la electricidad y el otro porcentaje de la luz gratis para todos, el sol”, explicó.



“Cuando la carga es de 220 voltios, esta puede durar 6 horas y cuando es de 110 voltios dura 8 horas en completarse”, añadió.



Actualmente, en el taller de la empresa reposan 35 vehículos que esperan ser adquiridos por diferentes personas. “Yo creo que en unos meses no tendremos stock, desde Santa Marta, Valledupar, Baranoa (Atlántico) y otros lugares nos están pidiendo hasta 20 de un solo”, afirmó.



Seis ya han sido vendidos, entre Barranquilla y Soledad, en donde fue puesto a prueba y muchas personas preferían uno de estos que el tradicional, explicando que estaba en mejores condiciones.

Beneficios de los vehículos

Ángel acomodando el panel solar encima de su motocarro. Foto: Vanexa Romero El motocarro no tiene limitaciones para andar por las calles. Foto: Vanexa Romero En Barranquilla y Soledad se están probando los motocarros. Foto: Vanexa Romero El motocarro entra con fuerza en el mercado. Foto: Vanexa Romero Ángel feliz con el motocarro que más le gusta. Foto: Vanexa Romero

El principal beneficio es ayudar a que el medio ambiente no sufra más contaminación, pero también tiene entra el ahorro significativo que trae para el bolsillo de sus dueños, debido a que la gasolina está con un precio alto y la electricidad erradica el uso de esta.



“La gente me pregunta: ¿Cómo haces con el recibo de la luz? Pero en realidad es barato, pago 34.000 pesos más, por mes, el ahorro para mi es demasiado y la ayuda para el medio ambiente más”, manifestó Castro.



Otro beneficio que trae el uso de estos carros, según Ecobrio, es que no tienen pico y placa, en el futuro no pagarán peaje, además que los días sin carros si pueden ser utilizados y “estos son pocos, serán muchos más”, sostuvo el empresario.



“El motocarro sí paga Soat pero no técnico-mecánica, debido a que no emite gases, es un carro normal pero en su funcionamiento y contaminación”, añadió.

¿Qué es el motocarrismo?

El motocarrismo es una actividad económica que es usada en diferentes partes de Colombia, entre esos en el municipio de Soledad (Atlántico) en el cual existen más de 6.000 motocarros, pero de esta misma forma se eleva la contaminación por la emisión de gases de las motos utilizadas.



Al tener mayor emisión de gases hay una contaminación que se convierte en incontrolable, afectando la calidad de vida de los habitantes de los municipios en donde se utiliza este medio de transporte.



Tratando de erradicar esta situación y ayudar a que el medio ambiente sea rescatado del asesinato que le estamos haciendo los seres humanos, llegan al Caribe estos motocarros eléctricos con panel solar, de esta forma a través de una energía limpia se busca que las personas tengan un medio de transporte seguro y amigable con la tierra.



“Los carros eléctricos nacen como alternativa para cuidar el medio ambiente, además para no depender de la gasolina”, puntualizó Ángel Castro Castro.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2