Tras la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de registrar ante la Cámara de Comercio de Barranquilla la nueva junta directiva de Monómeros, las reacciones no se han hecho esperar por parte de la actual junta, que es presidida por Guillermo Rodríguez y que además fue designada por el presidente interino Juan Guaidó.



A través de un comunicado anunciaron que presentarán un recurso de ley para oponerse a la inscripción de dicha junta, la cual harán efectiva ante la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades.

¿Qué se espera con esta decisión?

El abogado César Lorduy espera que “se comprometan de la misma manera como se han comprometido la mayoría de administraciones con sus empleados, garantizándoles su estabilidad, que se pueda seguir operando desde su sede en Barranquilla por el bien de la ciudad en término tributarios”.



Lorduy no cree que haya consecuencias económicas tras esta decisión, "por el contrario podría mejorar la situación de Monómeros, quien de manera tradicional exportaba a Venezuela. La incertidumbre sería si el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mantiene la licencia OFA que le permite a Monómeros tener acceso con limitaciones al mercado internacional de divisas. Una decisión contraria, obviamente si afectará a la empresa".



Por su parte, el economista Roberto Morales indica que este cambio en una de las tres empresas más importantes en producción de fertilizantes “representa una forma de mejorar las relaciones tanto comerciales y políticas entre Colombia y Venezuela”.



“Lo veo más como una estrategia para impulsar aún más y redimir esta empresa que es la puerta de entrada de Venezuela hacia Colombia. Una de las maneras de mejorar las relaciones es cediéndoles el control de estos recursos al Gobierno. Somos un país en un 70 % aproximadamente agrícola y dependemos de la producción de fertilizantes y si esto se pone en riesgo por temas políticos, Monómeros podría recaer aún más de lo que está”, señala el experto.

En la parte legal

El argumento central de los actuales directivos de Monómeros contra las actas objeto de inscripción, es que Pequiven – Petroquímica de Venezuela S.A – es un tercero ajeno a Monómeros. Tal afirmación se deriva de los argumentos expresados por la Cámara de Comercio al no aceptar la oposición que contra los actos de registro presentaron los actuales directivos de Monómeros.



“En el presente caso no se cumplen ninguno de esos elementos, por cuanto la sociedad PEQUIVEN S.A. es accionista mayoritaria, y asimismo controlante declarada y registrada de MONÓMEROS S.A., motivo por el cual no hay razón alguna para que se la considere un tercer ajeno a MONÓMEROS S.A.”.



Lorduy asegura que “una vez interpuestos los recursos, y asumiendo que los actuales directivos de Monómeros presentaron el recurso de reposición y el de apelación, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo”.



Al quedar “resuelto el recurso de reposición por parte de la Cámara de Comercio, y si los actuales directivos de Monómeros no están de acuerdo, se tramitará el recurso de apelación ante la Superintendencia de Sociedades”, sostiene Lorduy.

Lucha por el poder desde 2019

La discordia por el control de Monómeros empezó el 31 de enero de 2019, cuando Nicolás Maduro nombró a Ronald Ramírez como el presidente de la compañía con sede en Barranquilla. Sin embargo, en su intento por entrar a Colombia, las autoridades negaron su ingreso por órdenes desde Presidencia de la República.



El presidente de ese entonces, Iván Duque, desconoció al régimen de Maduro como un gobierno legítimo poco tiempo después de asumir el cargo como mandatario, rompiendo no solo completo las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, sino que también reconoció a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela.



Una decisión que repercutió en la compañía de fertilizantes y que pertenece al gobierno venezolano. Con las medidas adoptadas por Duque, el control de Monómeros lo asumieron las personas que el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, eligió para su dirección.



Es justamente esa dirección lo que quiere cambiar Maduro con el registro de esta nueva junta directiva.

Espaldarazo de Petro a Maduro

Recientemente, el presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de devolverle a la administración de Nicolás Maduro el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.S.



“El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, quien nos ha ayudado mucho, no solamente con levantar la intervención, si no también buscar el buen suceso de las cosas, pues hay que hacer el cambio de junta con base a que Colombia ya reconoció el Gobierno venezolano (...) Billy ha estado al frente de devolver Monómeros a quien realmente le pertenece”, expresó Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, durante un encuentro entre sectores económicos de ambos países.



El embajador señaló que ha hablado con personas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), de Estados Unidos, para “no incluir” a la empresa nuevamente en la lista de empresas venezolanas sancionadas.



A su vez destacó que, una vez logrado esto, el Gobierno de Caracas se compromete con un descuento del 38 % de la úrea y entre el 20 % y 25 % de los fertilizantes.

BARRANQUILLA