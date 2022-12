Tras completar cinco horas de vigilancia en el puesto de control del peaje del municipio de Baranoa (Atlántico), las unidades de carabineros del departamento de Policía se aprestan a las 11 a. m. a inspeccionar un bus que cubre la ruta Barranquilla – Arenal.



El primero en subirse es Modric, el canino policía de 5 años. Es un pastor belga formado en la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino ‘Álvaro Rojas Ahumada’, con sede en Facatativá (Cundinamarca), hasta que fue asignado a esta zona del Caribe.

Así se convirtió en el primer perro de la Unidad de Carabineros y Guías Caninos y, en la actualidad, el más experimentado de los cinco ‘peluditos’ que conforman este equipo en la lucha contra el tráfico y microtráfico de drogas en el departamento.



Por eso, se puso la ‘10’ en el bus de Arenal y empezó a olfatear a cerca de 30 pasajeros que a esa hora se trasladaban hacia la población de Bolívar. Sus 70 centímetros, aproximadamente, de altura, colmillos descubiertos y su efectivo rastreo intimidaban a cada ciudadano que lo tenía al lado.



Hasta que se sentó en el pasillo, junto a dos sillas de la parte de atrás del automotor. Los dos asientos eran ocupados por un hombre, del lado de la ventanilla, y una caja, del lado del pasillo.



El gesto de Modric alertó a su guía, el subintendente Osvaldo Mancera, quien retuvo la caja de cartón e hizo descender al pasajero, con un rostro de preocupación, para una requisa a un costado de la vía.



El perro le hacía ‘marca personal’ hasta que llegaron a una mesa plástica. Él se ubicó debajo de ella, mientras un uniformado requisaba al sujeto. Otros dos policiales trataban de abrir la caja. “Aquí parece que hay algo”, dijo uno de ellos.

Hallazgo de marihuana



Apenas la destapó, un fuerte olor a marihuana salió de unos paquetes envueltos en bolsas negras. “¡No dejen ir ese bus!”, gritó el intendente Isaac Escorcia. Eran unas 10 panelas con un total de 5.000 gramos de esta sustancia.



“¡Anótenle ese golazo a Modric!”, expresaba uno de los carabineros mientras incautaba el material. Tras confirmar el resultado, el subintendente Mancera lanzó una pelota rosada sujetada a una soga y el canino la alcanzó con fuerza. Es su premio, según explicaron.



Los 5.000 gramos se suman a los 2.914 gramos de marihuana, 4.524 gramos de base de coca, 17 gramos de bazuco y 98 gramos de clorhidrato de cocaína incautados en lo que va de 2022, además de 11 personas capturadas.



“A diario tratamos de contrarrestar el tráfico de sustancias narcóticas y el movimiento de explosivos con los cuales pretendan atentar contra la ciudadanía”, sostiene el subintendente Diego Hernández.



Y es que los expertos de seguridad en Barranquilla y el Atlántico coinciden al afirmar que una de las mayores causas de violencia es el tráfico de drogas y la disputa de territorios entre bandas delincuenciales.

Proceso de entrenamiento



Por lo anterior, la jornada con Modric y los otros cuatro caninos de las instalaciones de Carabineros y Guías Caninos del Atlántico empieza desde las primeras horas del día, cuando sus compañeros los van a buscar a sus cuartos.



En el caso del pastor belga, acostumbra a mantener la calma mientras Mancera, su guía desde que tenía 5 meses, le pone el collar. Hecho esto, el canino sale a toda velocidad por la zona de arena del terreno a hacer sus necesidades y “desestresarse”, según relata el subintendente Osvaldo Mancera.



“Modric ha sido un compañero muy leal. Estuvimos a la par en el proceso de formación y desde cachorro hemos venido creciendo en el tema de las habilidades para la detección. Ahora tenemos el mejor perro de la unidad, es muy profesional”, asegura el guía canino.



En ese sentido, el miembro de la Policía recuerda anécdotas de los golpes que ha dado el tocayo del futbolista croata, como la detección de estupefacientes de una ancheta de regalo bien decorada y que también era trasladada en un bus, o el día que detectó droga cuando no había sospechas.



“Llegó una orden de servicio para un operativo en una casa. Entramos a un cuarto y no había nada alterado a simple vista. Pero Modric se sentó junto a un perchero. Lo movimos y no había nada extraño, pero el perro insistía ahí. Toqué la baldosa a ver si tenía un vacío y tampoco. De pronto metí un cuchillo por la división de las baldosas y habían enterrado ahí varias bolsas de cocaína”, recuerda el oficial.

La curiosa historia del nombre



Entre otras cosas, señala que el canino policía lleva el apellido del futbolista porque el auge del croata en el Mundial de fútbol de la Fifa Rusia 2018 coincidió con la fecha de asignación de nombres a los perritos de la institución.

El subintendente Osvaldo Mancera es uno de los guías de Modric. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Para este proceso, tienen en cuenta el orden alfabético y al contingente en el que estaba el pastor belga le tocaba la letra M. Debían buscar varios nombres que empezaran con M. Fue así como llegaron a Luka Modric, quien en esa Copa Mundo resultó siendo subcampeón.



El croata ya lleva cuatro mundiales y el pastor belga registra dos, incluyendo este de Catar 2022, siendo la figura antidroga y antiexplosivo en las vías del departamento del Atlántico.



Para seguir en esa tónica, Modric se mantiene en preparación cada vez que se aproxima una orden de servicio, como si de saltar a la cancha se tratara. Sus entrenamientos consisten en ocultarle una muestra en algún punto de la Unidad y medirle el tiempo de rastreo.



“Más allá de su trabajo en la institución, Modric participa en las labores como si lo invitaran al juego de buscar la pelota con su amo. Al lograr cada hallazgo, solo espera sentado a que le lance la pelota, su premio”, precisa el subintendente Mancera.



La preparación del perro también incluye una dieta balanceada que es supervisada por el enfermero veterinario de la Unidad de Carabineros y Guías Caninos del Atlántico, subintendente Carlos Barros.



“Manejamos un plan sanitario para su cuidado trimestral, con desparasitante y las vitaminas; al día, con sus vacunas y el ejercicio, el peinado, corte de uñas, y limpieza de oídos. El baño son dos meses al mes con jabones medicados”, explica el policía.

Precauciones tras amenazas



Con respecto a la alimentación, agrega que “la alimentación diaria son 800 gramos de concentrado y se le suplementa con comida húmeda en lata. Modric está pesando 30 kilogramos. Es falso que se droguen los perros, el perro nunca va a tener contacto directamente con la sustancia”.



Después del entrenamiento, Modric y compañía se trasladan a los diferentes ejes viales del departamento, donde están instalados los puestos de control, como los peajes de Baranoa y de Sabanagrande. Son puntos estratégicos en los que las autoridades han identificado la ruta de la droga.

Tratamos de tener las mayores precauciones a la hora de salir a trabajar, ya que ha sido señalado como enemigo para esas personas que quieren llevar a cabo sus delitos FACEBOOK

Debido a los resultados que ha dado el canino, algunos individuos lo han amenazado de muerte, pero afortunadamente estas intimidaciones no las han logrado concretar.



“Eso es cotidiano a nivel nacional, pero aquí referente a Modric tratamos de tener las mayores precauciones a la hora de salir a trabajar, ya que ha sido señalado como enemigo para esas personas que quieren llevar a cabo sus delitos. No nos dejamos amedrentar de esas situaciones”, expresa el intendente Escorcia.



Modric se pensionará en dos años. Al cumplir ese periodo, pasará a disfrutar de beneficios que le garantiza la institución por prestar sus servicios. Entrará en proceso de adopción y uno de los que se anima a aplicar entre los candidatos es Mancera, el guía inseparable del perro que se juega su propio ‘Mundial’ en el Atlántico.

Deivis López Ortega -

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

@DeJhoLopez