Cambian horarios de establecimientos comerciales en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla, mediante el decreto 0256 de 2019, estableció nuevos horarios para el funcionamiento de establecimientos comerciales en la ciudad.

Así las cosas, el artículo 3 del decreto confirma que establecimientos con venta y consumo de licor tales como: salas de baile, discotecas, grill, bar, taberna, billares licorerías, estancos, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes, cigarrerías, puntos fríos, vinerías, o similares, tendrán un horario de domingo a jueves de 09:00 a.m. a las 02:00 a.m. del día siguiente. Entretanto, los viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo) de 09:00 a.m. a las 04:00 a.m. del día siguiente.



En el caso de supermercados, tiendas, graneros, panaderías, cafeterías, heladerías o similares, estos negocios tendrán un horario de domingo a jueves de 05:00 a.m. a 11:00 p.m. del mismo día. Viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo) de 05:00 a.m. a las 11:59 p.m. del mismo día.



Centros sociales, casas de banquetes y/o eventos, cuyas actividades estén relacionadas con expendio y/o consumo de bebidas embriagantes tendrán un horario de domingo a jueves de 09:00 a.m. a las 02:00 a.m. del día siguiente. Viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo) de 09:00 a.m. a las 04:00 a.m. del día siguiente.



Establecimientos que presten servicios relacionados con la prostitución y/o actividades afines tendrán un horario de domingo a jueves de 09:00 a.m. a las 02:00 a.m. del día siguiente. Viernes y sábado de 09:00 a.m. a las 04:00 a.m. del día siguiente.



Hoteles, moteles, apartahoteles, hostales, residencias, estaciones de gasolina, droguerías, micromercados; fruteras, desayunaderos, parqueadero de vehículos en superficie y/o edificaciones especializadas o similares estarán disponibles las 24 horas.



Restaurantes, asaderos, pizzerías, ventas de comidas rápidas o similares: domingo a jueves de 06:00 a.m. a las 12:30 a.m. del día siguiente tendrán un horario de viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo) de 06:00 a.m. a las 02:00 a.m. del día siguiente.



Canchas de fútbol, galleras, canchas de bolos, canchas de tejo, juegos electrónicos (diferentes a los de suerte y azar), parques de atracciones mecánicas, centros de entretenimientos familiares o similares tendrán un horario 09:00 a.m. a 11:59 p.m. durante todos los días de la semana.

Barranquilla