Esta semana, un grupo de internautas barranquilleros abrió un debate que se ha hecho viral en las redes sociales en torno a la pregunta ¿Quién debe pagar la cuenta en una cita romántica? ¿Será el hombre, la mujer, o ‘miti-miti’?



(Lea también: El millonario hurto a hombre que había retirado en un banco de Barranquilla)



El tema ha tomado trascendencia, toda vez que se han sumado con su opinión ‘influencers’ y creadores de contenido que han dicho estar a favor de que el saldo lo cancele uno de los dos o dividirlo en dos partes iguales.

Todo se originó por la pregunta “¿Qué piensas de pagar todo ‘miti-miti’ (mitad y mitad) con tu novio?” que le hicieron a una joven, a través de su cuenta en Instagram, a lo que ella no dudó en responder con sinceridad.



“Pido a Dios que nunca me pase. Sorry, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapato, depilación, maquillaje, perfume, crema. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares tan altos, porque sé que me lo merezco”, dijo.

La polémica con los hombres

Rápidamente, su respuesta se difundió por pantallazos hasta otras redes sociales, como Tik Tok y Twitter, donde algunos hombres han rechazado su punto de vista y han explicado sus razones.



“Ahora que está muy de moda el ‘miti y miti’, a veces veo tweets o publicaciones y que invítenme, denme, regálenme, etc y etc. De todo eso solo me queda decir: la que merece nunca pide, porque siempre se le brindará”, expresó un joven.

Ahora que está muy de moda el miti y miti, a veces veo tweets o publicaciones y que invítenme, denme, regálenme, etc y etc. De todo eso solo me queda decir: la que merece nunca pide, porque siempre se le brindará. — Ing.Carlos Mutis (@Ingcarlosmutis) July 22, 2022

Otra mujer compartió su experiencia con cada uno de las cuatro relaciones que ha tenido desde sus 15 años hasta ahora, y esto contó de lo que le sucedió una vez con el que fue su tercer novio.



“Mi papá siempre me metía en la cabeza y me decía ‘usted se merece un hombre que le dé todo’. Cuando llegué a Barranquilla, que conocí a mi novio, el primer día que me invitó a comer, pedí un plato de mariscos que era caro y el ‘man’ me mira y me dice ‘¿Vas a pedir eso?’ (…) Yo iba a pedir algo y decía ‘eso está muy caro, pide otra cosa’. Entonces llegué a sentir temor de pedir cosas”, sostuvo.

La historia que conmovió en redes sociales

Gracias al ‘miti-miti’ no solo hemos podido obtener nuestra casita, sino muchas cosas FACEBOOK

TWITTER

Pero una historia de un hombre conmovió al resto, en Facebook: “Mientras yo me encargaba de los gastos de la obra de mi apartamento, ella siendo mi novia se encargaba de las salidas, mientras yo gastaba hasta el último centavo en ladrillos y cemento, ella de lo poco que ganaba me decía ‘Vamos, te invito una cerveza, comamos algo y nos vamos a dormir’ ”, dijo el internauta.



Agregó que hoy son esposos y “podemos dar fe de que gracias al ‘miti-miti’ no solo hemos podido obtener nuestra casita, sino muchas cosas que le dan el valor a nuestro hogar”.



(Además: En video: impactante ‘mini tornado’ causó emergencia en Soledad, Atlántico)

Internautas le sacaron meme al tema

El tema se ha conservado por una semana en las redes sociales, tanto, que hasta dio pie a que varios internautas se inspiraran para compartir memes y ponerle el toque de humor al hecho.

Este es el miti miti que a todos nos debe importar. pic.twitter.com/aSLwwUSB4Y — Alejandro Kerguelen A. (@a_kerguelen) July 22, 2022

Y usted: ¿Que pague alguno de la pareja o ‘miti-miti’? El debate sigue abierto.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Santa Marta, lista para sus Fiestas del Mar: así van los eventos oficiales

- Video: impresionante choque entre puma que cruzaba una vía y motociclista

- Mujer que tuvo sexo en balcón de Cartagena dice que policía los chantajeó