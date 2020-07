Miss Universe Colombia será con formato de 'reality' y 32 candidatas

Miss Universe Colombia es el nombre del concurso que a partir de este año elegirá a la mujer que representará a Colombia en el certamen de belleza más importante a nivel mundial.



La empresaria barranquillera y ex candidata del Atlántico, Natalie Ackerman, es la presidenta del evento y confirmó que este deberá realizarse antes de acabar el mes de octubre en un lugar que aún no se ha definido. “Hay aspectos muy importantes que debemos resaltar y es que no buscamos una reina nacional, sino una Miss Universo”, comentó.(Lea también: Reportan un nuevo temblor en La Guajira con epicentro en el mar Caribe)

Igualmente, resaltó la naturaleza incluyente del concurso, en el que están como premisas la “unión” y la “participación de los 32 departamentos de Colombia”. Las aspirantes deberán diligenciar su inscripción en la página oficial de Miss Universe Colombia, que se encuentra activa desde este jueves.



“Lo ‘streaming’ estará de la mano del concurso. Las preseleccionadas que sean citadas al ‘casting’ no se reunirán, pues la logística está planeando convocarlas cada hora, todo esto para evitar aglomeraciones. Las preseleccionadas van a ‘castings’ regionales, de ahí saldrán las 32 participantes. Será muy a modo ‘reality show’, a través de ‘streaming’. Tenemos varios panoramas preparados según avance la alerta sanitaria. Los ‘castings’ privados tendrán un mínimo de personas”, explicó Teo Echeverría, productor general del evento.



Demostrar compromiso social con una causa relacionada al covid-19 o al desarrollo de su región. No haber estado casada o tener una unión formal anulada y tener entre 18 y 28 años, son algunos de los requisitos básicos con los que deben cumplir sin excepción las aspirantes.



“Vamos a respetar parte de la tradición y haremos una transición hacia unos nuevos reglamentos. Invitamos a participar en esta experiencia con la que muchas mujeres han soñado, la cual representa una oportunidad de empoderamiento personal y profesional para demostrar talento”, dijo Ackerman.



Miss Universo 2020 se efectuará en diciembre. La sede internacional aún no está definida.

La corona

Miss Universe Colombia recibió en una amplia convocatoria 198 diseños como propuesta para la corona que lucirá la ganadora. Fueron escogidos cinco diseños como los finalistas.



Las cinco propuestas están inspiradas en la biodiversidad del país y en todo lo que marca su naturaleza. Hay entre los modelos diversas técnicas de orfebrería.

