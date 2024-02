Tambalea construcción de Autopista del Caribe : Mintransporte revisa el contrato

Las declaraciones del Ministro de Transporte, William Camargo, sobre iniciar un proceso de negociación con sobre el contrato de construcción de la Autopista del Caribe para definir cómo desactivar algunas de las funciones u obligaciones previstas en el contrato, prendieron las alarmas en la firma concesionaria.



(Además : Preste atención : sectores de Barranquilla que el domingo 25 de Febrero estarán sin luz)



Camargo en declaraciones al diario El Heraldo anunció que la concesión vial Autopistas del Caribe, diseñada para mejorar la conectividad entre Bolívar y Atlántico a través de la intervención de 253 kilómetros de la vía La Cordialidad, no ha logrado alcanzar su cierre financiero y, por lo tanto, deberá entrar en etapa de reversión.

Según las declaraciones del ministro, durante este período de negociación, la concesión se limitará a realizar un mantenimiento mínimo en la vía. Y Aseguró que actualmente la concesión está utilizando los recursos de la ANI, y que el recaudo de otros peajes que alimentaban la subcuenta ya no es suficiente para cubrir la pérdida de ingresos del peaje de Tubarco.



De acuerdo con lo expresado por el funcionario, esta situación ha generado un déficit financiero que ha hecho inviable la continuación del proyecto.

Reacción de la concesión



La afirmación del Ministro de Transporte ha sido recibida con gran preocupación por parte de la Concesión Autopistas del Caribe, que ha emitido un comunicado.



Según lo manifestado por la Concesión, la terminación anticipada del contrato tendrá un impacto devastador, no solo en la región Caribe, sino en todo el territorio colombiano. La inversión proyectada de $4,3 billones, la generación de más de 7 mil empleos formales en el pico de la construcción, las compras en bienes y servicios, así como las actividades sociales en beneficio de las comunidades, ahora se verán truncadas.



En el comunicado la firma sostiene que la no construcción de Autopistas del Caribe conlleva consecuencias que van más allá de la infraestructura vial. “El mantenimiento de la vía se verá afectado, lo que podría ocasionar un deterioro acelerado de las condiciones del corredor vial y poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Además, la terminación del contrato implicará la reducción de la fuerza laboral y la finalización de contratos con proveedores y contratistas, teniendo un impacto negativo en la economía local”.



(Lea: Barranquilla: refuerzan seguridad en restaurantes del norte para contrarrestar atracos)



La Concesión recuerda que desde el inicio del proyecto en 2014, se ha buscado ser parte de la solución y se ha participado activamente en diversos escenarios de diálogo. Sin embargo, las presiones y la desinformación generadas por ciertos sectores han obstaculizado su avance.



Por último destaca que, a pesar de los esfuerzos por desmantelar el proyecto, los peajes seguirán en pie y no se construirán nuevas vías en los departamentos del Atlántico y Bolívar.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70