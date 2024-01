Otra polémica con Mindeporte: el evento internacional de béisbol al que le dijo 'no'

Una nueva pata le salió al gato. Después de anunciar con bombos y platillos la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional, ahora, el evento, que está programado del 26 de enero al 1 de febrero en el estadio Édgar Rentería, y el cual es liderado por el Team Rentería USA, no contará con el apoyo del Ministerio del Deporte, que vuelve a estar nuevamente en el centro de la polémica.



Además, no contaría con el aval de la Federación Colombiana de Béisbol, según indicó la cartera del deporte.



“La Serie Intercontinental de Béisbol Profesional, organizada en Barranquilla a partir del 26 de enero de 2024, por el Team Rentería USA, es un evento de carácter privado e invitacional. Es decir que, el mismo no es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol, ni hace parte de los eventos del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional”, indicó el Mindeportes en un comunicado.



Así mismo, informó que recibieron por parte de los organizadores del evento, una propuesta para la financiación de este, “la cual no fue viabilizada, destacándose que los proyectos de cofinanciación deben ser presentados por las federaciones deportivas nacionales, lo cual no ocurrió en esta oportunidad”.

La ministra del deporte, Astrid Rodriguez

No hubo apoyo

Por su parte, Edison Rentería, representante del Team Rentería USA, aseguró que “estamos intentando traer cosas que alegran a la afición y para que los niños se puedan divertir. Sin embargo, solicitamos un apoyo en el mes de junio y no nos van a apoyar” afirmó el organizador a la W radio.



Rentería dijo que cuando se solicitó el apoyo se hizo a través de un club afiliado a la Liga del Atlántico que cumple con todos los requisitos. A su vez destacó que este club ha hecho convenios con alcaldías y gobernaciones, por lo que no debería haber ningún problema. El evento, según Rentería, tiene el apoyo de la Alcaldía, de la Gobernación del Atlántico y también de algunos patrocinadores de televisión internacional”.



La serie se desarrollará con seis equipos invitados de países como Curazao, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Colombia, quien estará representado por Caimanes de Barranquilla, último campeón de la Liga Colombiana.

Mindeporte desconoce a equipo de Cuba

El Ministerio del Deporte, a través de la misma comunicación, rechazó "las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Beisbol -FEPCUBE-, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país".



El uso de estos símbolos, según el Ministerio, "se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba".



"Por consiguiente, el gobierno colombiano, representado por el Ministerio del Deporte, así como el Comité Olímpico Colombiano reconocen de manera exclusiva y legítima a la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol", finalizó.

