El drama de millones de mariposas que están muriendo en el Atlántico

Las mariposas, que juegan un papel fundamental en la biodiversidad, además de decorar las zonas verdes que rodean las carreteras y algunas zonas residenciales, ahora están apareciendo muertas de forma masiva en el Atlántico, según reportaron algunos ciudadanos y ambientalistas.

En un recorrido que hizo EL TIEMPO entre Barranquilla y Puerto Colombia, una de las zonas donde se presenta el fenómeno, pudo constatar en un momento una gran cantidad de mariposas, todas de color blanco, muertas sobre la vía.



Unas horas después, también aparecieron otras en el mismo estado en Soledad (Atlántico). Son diminutas y, algunas, con color marrón en el borde de sus alas, dando una apariencia de quemadura ante las altas temperaturas y el inclemente sol, acompañado en ciertos momentos de lloviznas que han caído en los últimos días en la capital y los municipios del departamento.

Por lo anterior, este diario consultó al investigador de la Universidad del Atlántico, Luis Carlos Gutiérrez, quien confirmó el acontecimiento y aclaró que no es normal que sucedan estos hechos con este tipo de insectos de manera abundante.



Aseguró que la principal causa de las muertes de las mariposas en estos casos específicos tiende a ser por atropellamiento, una eventualidad que ha analizado, realizando estudios recientemente en las vías que comunican a Barranquilla con Cartagena y Santa Marta.

Estas mariposas tienen en el borde de sus alas unas manchas marrones. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En los estudios que ha venido haciendo en relación al atropellamiento de mariposas en los parques naturales, en Isla Salamanca, en el Parque Tayrona y unos estudios en las carreteras que comunican a Santo Tomás con Polonuevo y Barranquilla con Cartagena, “llevo un listado de 35 especies que he podido reconocer que mueren atropelladas en estos sectores”, dijo Gutiérrez.



Si bien el investigador asegura que son más las mariposas amarillas, las mismas que menciona Gabriel García Márquez en sus obras con relación al Caribe colombiano, las que más mueren, incluye a las blancas como las especies que más se ven afectadas por el hecho.

Con relación a las mariposas de color blanco, las que se ven más involucradas en atropellamientos son de la especie ascia monuste, que por naturaleza llevan manchados los bordes de sus alas de marrón, las eurema y las itaballia demophile.



“Una de las situaciones es que las mariposas son atraídas por la luz y el calor. Las mariposas no ven como nosotros, sino como si vieran un mapa de calor y las carreteras la ven rojas, entonces son atraídas en esas zonas abiertas y necesitan circular”, explicó el académico.

Agregó que, en el país, la construcción de las vías que atraviesan los ecosistemas no es planificada en torno a la biodiversidad, entonces las especies tienden a verse perjudicadas. En el caso de las mariposas, muchas no alcanzan a esquivar los vehículos en las carreteras con nula señalización para la disminución de velocidad ante la circulación de estos animales.



Aunque, aclara, las mariposas no son las únicas víctimas del tráfico, también los anfibios, los reptiles, entre otros grupos.

Datos preocupantes

Dándole continuidad a ese estudio que realiza, el analista de las metapoblaciones de mariposas contó que, en el trabajo de contabilizar las mariposas por kilómetro lineal en términos de vegetación, sus cálculos le han dado en la carretera Barranquilla-Santa Marta un estimativo de 4,55 millones de euremas muertas en un periodo de una semana a 15 días.



“Esto no puede ser normal, es un impacto a la biodiversidad colombiana. Sobre todo porque estas mariposas tienen una función ecológica en el ecosistema: ayudan a polinizar, lo que quiere decir que las plantas van a tener una mejor reproducción, mejores semillas, mejores condiciones”, recordó Gutiérrez.

Además, después de que mueren, sirven de alimento a aves, reptiles, anfibios, por lo que el impacto de estas muertes se ven en grupos superiores de animales.



Sobre el tema, el investigador puso de ejemplo a Japón, que identificó las rutas de las mariposas endémicas, luego de que éstas estuvieran desapareciendo por causa de atropellamiento. “Levantaron la carretera sin que existiera ningún río para permitir que las mariposas pudieran pasar y así salvarlas”.

Gutiérrez recalca que es un hecho puntual, que pasa dos meses cada año, principalmente en época de lluvias, el caso desaparece y al año siguiente se vuelve a reportar. Además, la fumigación y las quemas se suman al atropellamiento como causa de estas muertes.

