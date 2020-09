El saldo en rojo que deja Electricaribe al comercio de la región

Las pérdidas que deja el deficiente servicio que prestó Electricaribe son incalculables para el sector de los comerciantes en el norte del país.



Por eso, con la anhelada salida de la empresa, cientos de comerciantes mantienen la esperanza de que las cosas cambien para sus negocios, con la llegada de los nuevos operadores del servicio de energía.



Si bien durante los tres años y 10 meses que la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) estuvo al frente de Electricaribe y se hicieron millonarias inversiones, por más de 3,2 billones de pesos en infraestructura eléctrica, los comerciantes coinciden en que el servicio nunca mejoró y se vieron afectados por los apagones.



Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico, agremiación que reúne 15.000 comerciantes en el Caribe, asegura que cientos de tenderos y comerciantes perdieron equipos y mercancía a consecuencia de los bajones de energía, los cortes intempestivos y los racionamientos disimulados a los que los sometió la empresa durante años.

“Nunca respondieron por los daños, la excusa para no indemnizar era que las conexiones no eran adecuadas o que el negocio no tenía polo tierra. Siempre tenían un pretexto, cuando ellos eran los responsables por no hacerle mantenimiento a las redes”, señaló Jiménez.



Cabe recordar que la compañía Aire es desde mañana el nuevo operador del servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, mercados que fueron agrupados en el proceso bajo el nombre de Caribe Sol; y la compañía Afinia, del Grupo EPM, es el nuevo operador del servicio en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

La mala calidad del servicio generó cientos de protestas contra Electricaribe. Foto: Archivo EL TIEMPO

Estas empresas, encargadas de la distribución y comercialización de la energía deberán realizar inversiones por más de 10 billones de pesos en los próximos 10 años, en modernización y mejoramiento de la infraestructura eléctrica.



Dina Luz Pardo, representante de Asocentro, gremio que agrupa a comerciantes del Centro de Barranquilla, reconoce que en los últimos meses mejoró la comunicación con la empresa para atender de manera más rápida daños en circuitos, transformadores o cañuelas. “Nos ayudan más rápido en las atenciones de problema”, dijo.



Sin embargo, Pardo señala que los comerciantes del Centro no han sido ajenos a lo que pasa en la región, más en esta temporada que ha llovido y ha provocado cortes inesperados del servicio que es muy costoso.

“Quedan muchas reclamaciones, como el pago de consumos dejados de facturar, cosa que no se entiende ya que la gran mayoría de comerciantes tiene medidores, que justamente miden el consumo de un mes”, dijo.



La directora de Asocentro explicó que como consecuencia de los problemas en la facturación hay cientos de demandas contra la Electricaribe. “Muchos comerciantes pagan abogados solo para que le atiendan los temas de Electricaribe”, indicó.



Sobre el tema, la directora seccional de Fenalco Atlántico, Hilda Castro, enfatiza en la necesidad de la región de gozar de una estable y excelente infraestructura en servicios públicos “es un elemento fundamental en la competitividad de las ciudades”, sostiene.

Fachada de la sede administrativa de Electricaribe en Barranquilla. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Castro piensa que la llegada de los nuevos operadores genera expectativas respecto al tiempo de implementación de los ajustes requeridos para superar las deficiencias presentadas en la prestación del servicio.



“Esperamos que sea una transición exitosa, en el menor tiempo posible, y que se logre establecer proporcionalidad entre el cobro efectuado y el servicio prestado”, dijo.

Sobre la facturación

Desde Undeco se pide al nuevo operador del servicio de energía que revise los pagos que se cargan al recibo de energía que terminan incrementando el valor del mismo y aumenta el malestar de los usuarios.



Jiménez explica que se les dieron facultades a los concejos para cobrar el impuesto de alumbrado público en la factura, además de la tasa de convivencia y una contribución económica que hacen los comerciantes.



“Todo esto hace que se incremente el total del pago de la energía”, señala Jiménez, que señala que solo por concepto de tasa de seguridad en el Atlántico el recaudo es de más de 10 mil millones de pesos al año.

