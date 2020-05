Mike Rodríguez, con éxito muy sentido en plena cuarentena

Ha pasado poco más de un lustro desde cuando la voz de Mike Rodríguez entonaba canciones románticas de varias décadas, mientras llevaba bultos en una bodega del sector de Barranquillita. Entre frutas y verduras respiraba el optimismo de su juventud, y como un hecho que pareció predestinado, un par de amigos, quienes eran sus jefes, los hermanos Martín y Jesús Quizeno, le dieron el primer respaldo para llegar a los grandes escenarios.

“Me produce mucha nostalgia recordar esos momentos. He seguido todo este tiempo trabajando en la música sin perder nunca el grado de humildad, entendiendo que el esfuerzo y la disciplina son la base de todo, sin esconder cuanto me ha costado cada triunfo”, relató con una sincera sonrisa.



Una voz versátil y la condición natural para transmitir emociones cada vez que entona han acompañado al joven barranquillero por los caminos de la salsa, los sonidos pop y ahora el género identificado como popular, destacándose con la canción ‘Triste y solitaria’, éxito en las plataformas desde su aparición el mes pasado.

“Estamos viviendo como sociedad un período en el que la gente busca un mayor nivel retórico en las canciones. Las letras con un sentido profundo están impactando, llevando a muchas personas a la reflexión o también a desahogar sus emociones dentro de casa. Es además un espacio de tiempo ideal para aprovechar y crear mucho en materia artística”, manifestó el cantautor.



Bogotá, Bucaramanga, Medellín y el Eje Cafetero son algunos de los lugares de Colombia en los que el público se ha fascinado con las interpretaciones de Rodríguez. Las redes y plataformas también le han permitido conocer el éxito ascendente que registra en México, Perú y Ecuador.



“Ya estaba planeado un recorrido extenso por muchos lugares en los que iba a tener una enorme experiencia con el público y, bueno, se cruzó el tema del confinamiento por la pandemia, pero una cosa por otra, me he dedicado a escribir. Son unas 60 letras las que tengo terminadas y ahora mi proyección puntual es no demorar para lanzar canciones que encanten al público”, manifestó.



‘Triste y solitaria' contó con la producción del puertorriqueño Eliot El Mago de Oz. “Para mí significó una experiencia maravillosa la compañía que tuve en la producción y la manera en la que se fue transformando una canción que en un principio estaba orientado con un sonido muy urbano contemporáneo, y luego fue moldeado para ser un tema popular, de esos que la gente canta con mucha energía”, expresó sorprendido.



Con sueños que no dejan de fluir y perseverancia para dar forma a los mismos, Mike Rodríguez se mantiene confinado, pero nunca atado a impedimentos creativos. Confía en prontos lanzamientos y más éxitos.

WILHEM GARAVITO

Para EL TIEMPO Barranquilla