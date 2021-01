Así es ‘Mi amigo Shakespeare’, ópera prima de Trespalacios

El bacanerismo es una propuesta de Víctor Hugo Trespalacios desde alma, carne y personaje para intervenir la conducta cotidiana. Se concibe como un hecho humano que trasciende credos, filosofías, segmentos socioeconómicos y posiciones políticas.

Es una apuesta para mejorar la convivencia. Y es esta esencia, la que el artista barranquillero escenifica en ‘Mi amigo Shakespeare’, su ópera prima, en la que se acarician con auténtica pasión el drama, la fantasía y la comedia.



“El rodaje fue ejecutado en cinco semanas hace tres años. Entiendo el arte como un proceso que no necesariamente se marca por cronologías exactas y este año fue preciso para la edición y fijar el lanzamiento”, explica Trespalacios.



“La película trae a un bacán que es William Shakespeare. Él se volvió un bacán con el paso del tiempo, por el devenir. El bacanerismo se revela a través del choque y del fluir, fortaleciendo la unión. Shakespeare en su época era más chocador. Ahora ya veterano, como aparece en la película, se revela a través del amor”, añade.



Trespalacios, radicado en Bogotá, en el filme es guinonista, director, productor y actor protagónico.



Beatriz Trespalacios Gómez, Johan Candela Garzón y Eric Alexánder Páez son otros integrantes del reparto. Llevando a cabo el proceso de la producción, Trespalacios y su equipo buscaron a un actor británico que interpretara a Shakespeare.



El manejo de costumbres y modismos resultaba determinante, pero no se lograba la conexión con lo que esencialmente se buscaba transmitir. Fue entonces cuando el director se arrojó a la actuación en su filme.



Sobre la historia la sinopsis de la película señala que “un colectivo de teatro se prepara para una gran hazaña: poner en escena la obra de teatro ‘Hamlet de William Shakespeare’. Durante el proceso de ensayos se dan cuenta que no es fácil”



“Incapaces de escucharse unos a otros, todo lo que encuentran son discusiones y frustración. En el momento más caótico, alguien llama a la puerta del teatro, no es otro que el propio William Shakespeare, quien viene a darles unos importantes consejos que les harán darse cuenta que deben verse a sí mismos como personas y como país para que su arte tenga sentido”, agrega.

Crítica alentadora

“He quedado gratamente sorprendido con la película. Indaga sobre el oficio del actor, sobre la relación entre el autor y los actores. Es una película con una inesperada y muy bien lograda aparición de Shakespeare, con una interesante dosis de humor ácido y elegante”, comentó, al verla en prestreno, el guionista y productor colombiano Dago García.



“Es una historia que atrapa, que se desarrolla con un muy buen ritmo y que finalmente logra construir todo un discurso sobre el autor, la sociedad, el público y los actores. Es una película que recomiendo y vale la pena verla”, agrega García.

La transformación

‘Mi amigo Shakespeare’ es el resultado de una intención artística independiente. Al desempeño actoral se sumaron las experiencias de Camilo Gil como director de fotografía y Yesid Vásquez en el sonido. Eric Rodríguez y Andrés González acompañaron en montaje. La producción general fue de Juan Pablo Bedoya.



De esta forma, lo que surgió como un proyecto teatral, mutó a un diálogo directo entre artistas y público, teniendo como enlace las maneras atemporales de Shakespeare.



La universalidad del autor, a quien los registros ubican como nacido en 1564 en Inglaterra (hay discusiones históricas sobre su origen y fallecimiento), es una verdad del siglo XXI, palpable sobre tablas y en pantallas, de forma directa o implícita, siempre que miles de creaciones artísticas lo tienen como semilla para crear y transformar.



Un Shakespeare que saborea bandeja paisa, tamales y sancochos, que recorre un mercado público y se enamora del natural cadereo femenino que solo emana con la cumbia, es el que presenta esta película, llena de un lenguaje que oscila entre las orillas de la distinción sin abandonar lo pragmático, dejando interrogantes para las mentes agudas en cada composición visual o sonora.



La actitud bohemia de Trespalacios, llena de las verdades propias del humano que aprende con cada sentido, tiene como indiscutible el hecho de no marcarse en un estereotipo. El artista que se forjó como ser en el barrio San Felipe de Barranquilla, sin restarle importancia a zonas como La Chinita o al municipio metropolitano de Malambo (Atlántico), se atreve con una idea, que ante todo, está libre de temores.

Wilhelm Garavito Maldonado

Redactor de ADN

Barranquilla