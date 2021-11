Falso meteorito que conmocionó a Barranquilla ganó premio de publicidad

Lo que para muchos se convirtió en una señal 'fidedigna' del fin del mundo, acaso un signo inequívoco de la catástrofe, terminó siendo una de las campañas de expectativa más comentada durante los últimos meses.



El falso meteorito de Barranquilla, que conmocionó a los habitantes de la capital del departamento del Atlántico, causó un revuelo ante lo que en principio parecía un 'hito' proveniente del espacio exterior.

La controversial estrategia, que recordó hasta un capítulo de ‘Los Simpson’ —solo que la familia amarilla no se abrumó por un meteorito sino por el cadáver de un ángel—, se llevó un premio publicitario.

(Puede leer: ¿Por qué científicos rusos creían que la Luna era una nave extraterrestre?).

El miedo, la incertidumbre y la sorpresa

Así quedó el supuesto meteorito que causó todo un revuelo entre los ciudadanos. Foto: Archivo Particular

El 8 de septiembre, los habitantes del barrio villa San Pablo quedaron atónitos ante la aparición de una enorme piedra.



En principio se creyó que era un meteorito legítimo.



Las personas se reunieron en torno a la roca sin saber qué hacer: unos rezaron, otros se inquietaron, hubo quienes llamaron a las autoridades y no faltó quien se llevó ‘un pedacito’ del meteorito con el fin de tener un recordatorio del suceso.



(Le puede interesar: En fotos: captan bola de fuego cruzando el cielo de EE. UU.).



Este asunto histórico —que en realidad no lo fue tanto— se difundió en redes sociales.



Varios expertos, suspicaces, no ‘comieron cuento’ y creyeron que la roca no tenía los elementos suficientes como para entrar a la atmósfera de la Tierra y caer sobre Barranquilla.



De a poco —y, de nuevo, como en ‘Los Simpson’— la zona de reposo del meteorito se convirtió en ‘zona de culto’. Las personas empezaron a pintar la piedra e incluso se difundió un rumor absurdo según el cual la roca tenía propiedades para hacer remedios contra el covid y otras enfermedades.



El meteorito resultó ser falso.



Fue parte de una campaña publicitaria que promocionó el Complejo Social nu3.

Tal parece que la idea del meteorito cosechó más frutos de los esperados —es, probablemente, uno de los hechos que se recordará durante un largo tiempo— y por ello se llevó un galardón de los premios El ojo de Iberoamérica.



Eduardo Ortega, fundador de la agencia Populi y director de la campaña, comentó con ‘Blu Radio’ las impresiones en torno al galardón recibido: “Nosotros como agencia ubicada en el Caribe colombiano somos pioneros es un honor y de alguna forma estamos abriendo espacio para las agencias independientes que están naciendo. Estamos muy contentos por haber estado al nivel de grandes campañas internacionales”.

#Barranquilla | ¿Cayó un meteorito en Barranquilla? Este es el panorama en el barrio Villas de San Pablo. Un grupo de la comunidad interviene la piedra y otros ambientan el suceso con música. pic.twitter.com/j4soLOuMiU — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 8, 2021

Los Simpsons predijeron el Meteorito en Barranquilla. Jajajaja pic.twitter.com/Hn7e2Q7JHi — 𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑜. #PactoHistorico (@jorgeoliveroe) September 8, 2021

Y no era para menos: aún en la actualidad, casi tres meses después de la ‘caída del meteorito’, la gente habla del escándalo causado por la piedra falsa.

En Barranquilla cae un supuesto meteorito y:

- Vino con jeroglífico

- Lo reciben con oraciones.



¡En el nombre de Cristo esa piedra no tiene poder en esta tierra!



¡Somos Macondo!😂😂😂😂🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/CTiXiZRHAG — Freddy Amir🇨🇴 (@fredega3) September 8, 2021

Celebralo pic.twitter.com/Lh71Lskl6I — Facultad de Podridas Artes del Atlántico (@FacuVol3) September 8, 2021

