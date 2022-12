El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se volvió a pronunciar este lunes sobre las tarifas de energía en la ciudad y la región Caribe, asegurando que están generando pobreza, inequidad y falta de competitividad en el territorio, por lo que pidió que “este tema de debata y se corrija rápidamente”.



“El Congreso debe apoyarnos mediante el presupuesto; exigiendo y generando las partidas que puedan hacer que este problema sea compartido a nivel nacional. Somos todos ciudadanos de Colombia y estamos pagando, en promedio, entre 30 % y 40 % más que el resto de los colombianos”, precisó el mandatario.

Pumarejo indicó que los ciudadanos de estrato 1 en Barranquilla y el Caribe no pueden seguir pagando alrededor de $250.000 de consumo eléctrico, cuando saben que eso no es lo que han consumido.



“Nosotros merecemos respeto y equidad, así que merecemos que este tema se debata y se corrija rápidamente. Sabemos que el Ministerio de Minas y Energía está trabajando en un procedimiento para generar eso, y esperamos que llegue rápido porque cada día que pasa estamos empobreciendo más a una región y estamos generando inequidad”, aseguró el alcalde.



Además, calificó como injusto e incriminatorio que en otras regiones del país aseguren que en la región Caribe “nos merecemos nuestra suerte porque no pagamos nuestro servicio".



"Eso es mentira, además es irrespetuoso y la única frase que les podríamos lanzar frente a ese improperio es decirles: mandan cáscara, porque nosotros bastante que hemos financiado los errores de otras regiones, o es que acaso no estamos pagando las grandes obras del interior del país con nuestros impuestos también”, anotó Pumarejo.