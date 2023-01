Una tarde 1972, mientras caminaba vendiendo dulces a tiendas de barrios populares, Milton –en aquel entonces llamado Migdonio– escuchó gritos del interior del coliseo Humberto Perea, justo por la carrera poco transitada que divide al escenario deportivo de la Corporación Universitaria de la Costa (CUC). Preguntó la razón de esas voces altas y, al conocer la respuesta, ingresó y se instaló en la grada del gimnasio de boxeo a ver a entrenar.



De izquierda a derecha, Leonel, Jairo, Milton y Rubén, con su madre Ana Graciela, en una calle de San Roque (Sucre), a comienzos de la década del 60. Foto: archivo particular

Así estuvo por cerca de tres meses, hasta que un día llegó con ropa para practicar, bajo el mando de Martín Rojas, padre del medallista olímpico de Múnich-72 Clemente y del futuro campeón mundial Sugar Baby Rojas Morales, con la camiseta del Club Cartagena. Eran los tiempos de un puñado de estrellas aficionadas como Emiliano Villa y el futuro rey mundial Prudencio Cardona.



"Yo entrenaba por recreación y estaba entre los 15 y 16 años. Mi primera pelea fue con Manuel 'Pachín' García (el hermano y entrenador del fallecido boxeador Jimmy García) y perdí. Yo creo que perdí todas, estuve un tiempo y me retiré, era minimosca. En la casa solo supieron que entrenaba cuando ya me iba del boxeo, y era dirigido por Camilito Morales (tío de Clemente y Sugar Baby)", dice un sonriente Milton, segundo entre siete hermanos –seis varones y una mujer–, seis de ellos con vínculos en el boxeo.



Pero antes de su retiro como boxeador, Hermes, el quinto en el orden de nacimiento, quiso seguir los pasos de Milton, entusiasmado porque en La Esmeralda, barrio subnormal del suroccidente de Barranquilla, un vecino a quien apodaban 'Kid Marañón' ponía los guantes a los muchachos en cualquier festividad. Al poco tiempo, Hermes se fue al gimnasio del Humberto Perea como integrante del Club Rankeados, del director técnico Pedro Marchena.

Como profesional disputó el título mundial

mosca AMB en octubre de 1993, en Venezuela

Álvaro Mercado como aficionado, con sus desaparecidos entrenadores Pedro Marchena (izq.) y 'Ñato' De Ávila. Foto: archivo particular

En 1977, Rubén, el mayor, se fue a vivir con Arcelia Valdés, hermana de los boxeadores Concepción y Eduardo Valdés, apodados 'Diablo' y 'Pantera', respectivamente. Entonces salía al trote matinal con ellos y con su futuro compadre Mario Miranda. Poco tiempo después era peleador del peso gallo, que debutó en Soledad y tuvo marca de cinco triunfos contra 3 derrotas.



Y a finales de 1980, Alvaro, el sexto hermano y último varón, recibió la invitación del autor de estas líneas –que siempre lo veía en peleas callejeras– para practicar boxeo. Y aceptó. Fue el que más lejos llegó: cuatro veces campeón nacional minimosca y mosca, subcampeón de Juegos Bolivarianos en Ecuador y de un torneo en Puerto Rico, bronce en Juegos Sudamericanos en Argentina y noveno en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-84.



Como profesional fue miembro de la empresa Cuadrilátero y disputó el título mundial mosca AMB en octubre de 1993, en Venezuela, perdiendo por decisión ante el local David Griman, a quien había vencido como aficionado en los Juegos de Ecuador.



En 1982, Leonel, el tercero, se vinculó como directivo del Club Rankeados y, breve lapso más tarde, integró la Liga de Boxeo del Atlántico, ocupando diferentes cargos, en presidencias de José Vanegas, Juan Pabón y Luis Cárdenas Gerlein. Eran los tiempo que Atlántico dominaba el panorama del boxeo nacional.



Ruth Estela, la menor, terminó viviendo desde los 90 y teniendo hijos con un boxeador, Sigilfredo García...



Y el único que no tuvo vínculo con el boxeo fue Jairo, el cuarto hermano, pero, por molestar, su propia familia decía que "era boxeador de cantinas".

Anécdotas familiares

A finales de 1969, los siete hermanos –con edades entre 15 y 1 años–, con su madre Ana Graciela Fernández, llegaron al barrio San Felipe de Barranquilla, a casa de sus tíos Elfa Fernández y Carlos Quesada. Acababa de morir Juan, el padre. Venían de San Roque, corregimiento de Majagual (Sucre), lugar en que nacieron todos, menos el mayor, Rubén, que vio la luz en Margento (Antioquia), donde sus padres iban a cultivar arroz.



Todos son Mercado Fernández, pero Rubén figura como Fernández, por problema de documentación. Fue bautizado en Barranquilla por Carlos y Elfa, pero en el registro civil solo quedó el apellido materno.



En medio de las dificultades, nunca cayeron en vicios y salieron adelante en diferentes campos, pero marcados por el boxeo, que aún sigue en ellos, y que es el tema cada vez que hay reunión familiar...



Una vez, por ejemplo, invitaron a Milton a ponerse los guantes con Hermes. El mayor no aceptó y argumentó que eran hermanos. El menor lo retó y dijo que si tenía miedo. Milton, herido en el orgullo, accedió. Hermes, de mayor estatura y alcance, entró fogoso: metió dos combinaciones de golpes rectos y estremeció a su rival, y de inmediato, de forma elegante, se alejó. Milton lo buscó, amagó con izquierda y soltó la derecha, que se estrelló en el mentón. Hermes se fue a la lona. Milton se retiró del guanteo, diciendo rabioso: "pelao, ¿para eso querías pelear? ¡ Apenas te toqué!".



Rubén siempre ha sido burlón. Una vez fue con Selección Atlántico a un intercambio en Santa Marta y vio un boxeador con músculos hasta en la oreja. "¡Pobrecito al que le toque con ese!", exclamó. Y ese, José Murillo, era su rival. Quería salir corriendo. Cuando llegaron al coliseo no había luz, y él hacía fuerza para que no llegara. Pero llegó y le tocó pelear. Recibió un golpe en el segundo asalto y le traqueó la mandíbula por el lado derecho. Abandonó. Allí mismo se tomó un raspado con pitillo, pero cuando llegó al hotel no pudo cenar por el dolor en la mandíbula y lloró por hambre. Duró como tres días alimentándose solo con líquidos...



Tras retirarse como boxeador, Milton se enroló como juez-arbitro aficionado. Y le tocó actuar como tercer hombre del ring una noche en la Placita del Valle, en la carrera 21 B con 70 C, zona con influencia de boxeo. A cada intervención de Milton, Rubén, que tiene un vozarrón, gritaba: "¡déjalos pelear, árbitro!"... Desde el segundo asalto, todo el público estaba en contra de Milton...



Otros cuñados de Rubén entraron al boxeo: Patricio y Manuel 'Mañongo' Váldés, este campeón de Juegos Nacionales de Montería-88 y miembro de la Selección Colombia. Alguna vez 'Mañongo' y Álvaro se enfrentaban en el coliseo Elías Chegwin. Y estaba un niño, de unos 5 años, John Jairo Fernández Valdés, hijo de Rubén y sobrino de ambos boxeadores. Este periodista le preguntó a quién le iba. Y 'Liki', como más se le conoce y que llegó a representar como boxeador a Cesar torneos nacionales de boxeo infantil, junior y juvenil, respondió: "A ‘Mañongo’, porque me da más pan y gaseosa". Ganó Mercado.

'¡Hazle caso al hermano mayor!'

El boxeo, como se dijo, sigue en ellos. Milton es juez-árbitro profesional, y ha participado en peleas de campeonatos mundiales tanto en Colombia como en el exterior. Igual rol cumple Leonel, administrador de empresas. Rubén hizo el curso de juez-árbitro y como tal actuó en el campo aficionado, al igual que su hijo, 'Liki'.



Hermes, que se graduó como licenciado en Ciencias Sociales y de Derecho, que fue profesor y rector de un colegio público, murió en 2002. También falleció el esposo de Ruth, el boxeador Sigilfredo García.



El más activo y destacado hoy sigue siendo Álvaro, que se dedica a enseñar y preparar a pupilos, uno de ellos en el pasado fue su hijo, Álvaro Jr. Álvaro ha estado en la esquina de boxeadores suyos que se coronaron campeones mundiales: Daniel Reyes, Irene 'Mambaco' Pacheco y José Sanjuanelo.



Además ha participado en las esquinas de otros campeones como Ricardo 'Mochuelo' Torres, Darley Pérez, Miguel Barrera, Dayana Cordero y Enis Pacheco. Entre sus maestros se cuentan Amilcar Brusa, Orlando Pineda y Celso Chaves.



Hay pelea, en que Álvaro está en la esquina de un boxeador, Leonel es el árbitro y Milton, uno de los jueces. Aunque coinciden en que respetan el trabajo de cada quién, Álvaro ha sido expulsado de la esquina por sus hermanos. Entonces, en más de una oportunidad se ha escuchado, entre el público, una voz inconfundible, la de Rubén, diciendo: "¡Hazle caso al hermano mayor!".



Estewil Quesada Fernández*

Editor regional de EL TIEMPO

Twitter: @EstewilQ

Barranquilla

*El autor es primo de los hermanos, que llegaron a su casa en 1969