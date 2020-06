Conmovedor mensaje de hombre que lucha contra el covid en el Atlántico

Atlántico es una de las regiones del país más afectadas por el nuevo coronavirus. Las cifras de contagio y muertes han ido aumentando en las últimas semanas.

(Lea también: Alarma por dramático video en el cual abren ataúd de muerto por covid)



En medio de este alarmante panorama, también existen los rostros de quienes protegen la vida de las personas, porque tienen la plena convicción de que su trabajo es de gran ayuda en la lucha contra el covid-19.



Tal es el caso de William Morales, quien hace parte de una campaña de pedagogía y entrega de tapabocas por las calles de los municipios del departamento, liderada por la Gobernación del Atlántico.



Morales siempre ha tenido la vocación de ayudar a quien más lo necesitan, por ello, desde niño soñaba con hacer algo que contribuyera a la sociedad. Ahora, tras la llegada de la pandemia a su departamento, recorre las hablando a los demás de la importancia del uso del tapabocas.



"Cuando nosotros entregamos el tapabocas y nos toca volver a la zona, vemos que la gente tiene el tapabocas y digo: -¡Caramba! vale la pena hacerlo!- la gente entendió y esto en adelante, es una siembra que estamos haciendo, esa semilla dará los resultados", asegura Morales con esperanza.



(Lea también: En Malambo se olvidaron del covid-19 y salieron a bañarse en la lluvia)



Esperanza que no ha perdido pese a que, recientemente, su hermano falleció por covid-19.

​

Es por ello que los días de este 'guardián de la salud' cobran sentido, porque está seguro que su trabajo no ha sido en vano, pues con su entrega ha logrado educar a muchas familias en autocuidado y protección, para que de esta forma, nadie más tenga que pasar por una dolorosa pérdida.



Así las cosas, lo más bonito de su labor, dice, es ese momento en el que se da cuenta de que los habitantes del Atlántico valoran su mensaje, pues reciben con fe y alegría los kits de protección.



"La satisfacción no es una por día, para nosotros y para nuestros socializadores, la satisfacción es desde que iniciamos hasta que terminamos porque la gente lo recibe con mucho cariño y sobre todo, con esa esperanza y esa convicción de que ese elemento e instrucciones que les estamos entregando sirven como aporte para salvar vidas" resalta.



"Esto no es un juego, esto es una realidad, sé consciente del aporte que tu también puedes hacer a tu familia y a tu comunidad. Y ojalá que al final de esto yo no diga que fueron muchas las que salvé (vidas) sino que fueron todas las que salvé a partir del momento en que empecé a empuñar esta espada, esta espada que es la labor de entregar estos tapabocas y de llevar el mensaje a tu casa de que debes cuidarte". Es el mensaje de este hombre para todos los colombianos y especialmente, los atlanticenses.



(Lea también: Familia sacó un cadáver de una clínica en Soledad, Atlántico)

Guardianes de la salud

Este programa de pedagogía y prevención en salud propuesto por la gobernadora Elsa Noguera ha dirigido todos sus esfuerzos en aplanar la curva de contagio en el departamento.



Actualmente, una de las estrategias ha sido la de entregar, casa por casa, un kit de cuidado a los habitantes del Atlántico, cada uno con cinco tapabocas antifluidos y una serie de instrucciones de cómo cuidarse y protegerse del coronavirus.



“Estamos repartiendo un millón y medio de tapabocas en todo el departamento y lo que queremos es fortalecer las medidas de autocuidado, que nuestra gente sea consciente de que usando el tapabocas correctamente, lavándonos las manos con frecuencia y guardando el distanciamiento social con seguridad vamos a poder contener la rápida propagación del virus. Hoy más que nunca necesitamos el esfuerzo de todos”, indicó Noguera mientras acompañaba uno de los recorridos por Soledad.

La mandataria, al igual que Morales, es enfática en que el salvar vidas es responsabilidad de todos, por lo que también invita a los atlanticenses a cuidarse y cuidar de los demás.



“Para superar este difícil momento y empezar a bajar la curva de contagiados, se requiere de un gran esfuerzo de todos. Sólo salgamos para lo estrictamente necesario y cuidemos a nuestros adultos mayores”, indicó la Gobernadora.



Tendencias EL TIEMPO