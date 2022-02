En Piojó, Atlántico, ha generado malestar y repudio un hecho que fue pensado como broma y pudo terminar en tragedia.



Son seis los menores de edad, que oscilan entre 11 y 13 años, los que registran síntomas de intoxicación por haber consumido Viagra. El fármaco, que incide en el ritmo cardiaco y es empleado para tratar disfunción eréctil, les fue suministrado, según las primeras versiones, por adolescentes de la institución en la que estudian.

“Los menores que están afectados tienen entre 11 y 13 años. A ellos les hicieron una broma que pudo tener consecuencias muy graves. Se ha conocido que fueron los estudiantes de undécimo grado de su mismo colegio”, comentó un miembro de la comunidad que prefirió no revelar su identidad.



Por su parte, Jennifer Ripoll, secretaria de Salud del municipio, sostuvo que hasta el momento solo uno de los menores afectados ha recibido atención médica debido al hecho.



“Solo hemos atendido a un niño y ya no tenía efectos. Sus signos se encuentran en buenas condiciones. No hemos recibido más niños”, expresó en diálogo con El Heraldo.



La funcionaria también explicó que ya se realiza en el pueblo una investigación, con la que se pretende esclarecer todo lo relacionado al caso.



“Se cree que los niños mayores encontraron las pastillas por descuido de los padres. No hay mucha información detallada del caso”, concluyó.

