Melissa Cure, la reina del Carnaval de Barranquilla, conquista con su ‘ruta del tumbao’

Melissa Cure Villa vive su mejor sueño. Este sábado 20 de enero, en la Lectura de Bando, la reina del Carnaval de Barranquilla 2024 ordenó que se viva, se goce y se baile con todo el tumbao hasta el miércoles de Ceniza.



Este año, las 'carnestolendas', que van del 10 al 13 de febrero próximo, será una celebración construida desde el corazón de la fiesta, diseñada de manera colectiva con sus voces representativas, que busca unir a barranquilleros y visitantes a fomentar el orgullo de ciudad y promover su Patrimonio de la Humanidad.

El Bando, que celebró este sábado los 75 años del primero que fue escrito por Alfredo de la Espriella, el bandolero y mayor historiador de Barranquilla, fue un derroche de cultura y tradición.



Con la puesta en escena de ‘Soy Caribe, Soy Carnaval, Patrimonio Tradicional’, una idea original de los reconocidos coreógrafos Pedro Díaz y Ricardo Sierra, quienes realizaron una investigación exhaustiva que se plasmó en cinco escenas: Nativos del Caribe, Gritos del Tambor, Mestizaje, Fusión y Patrimonio; el desarrollo de Barranquilla y los aportes culturales del Caribe y los pueblos ribereños que nutrieron con diversas expresiones esta fiesta que desde hace 20 años es Patrimonio Cultural de la Humanidad.



“Fue un momento mágico, un momento increíble como soberana, porque fue una oportunidad única para conectar con el pueblo, porque pude representar en el escenario todas las danzas que hacen del Carnaval de Barranquilla su esencia y estos 20 años de la declaratoria de la Unesco”, le dijo a EL TIEMPO la reina barranquillera, de 25 años.



Desde el pasado 13 de enero, se realizan eventos tradicionales, desfiles folclóricos, musicales, para niños, reinas populares y exposición de arte, de los que ‘Meme’, como se conoce a la reina, está orgullosa de liderar.

Melissa Cure, reina del Carnaval de Barranquilla 2024. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Así describe Melissa Cure los meses que lleva siendo reina

Desde su elección como soberana, han pasado cuatro meses, en los que se ha dedicado a prepararse y los cuales describe como un tiempo de completo aprendizaje.



“Han sido los meses más lindos y satisfactorios de mi vida, porque he conocido cada rincón de Barranquilla, he conocido más sobre la magia de todas sus tradiciones y crecido como persona en todos los aspectos de la palabra”, indicó esta comunicadora social, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.



Pero también reconoce que, en medio de las dificultades que representó su nombre y las críticas que recibió, se siente orgullosa de lo que ha vivido.



“Es una experiencia satisfactoria y única y decirte qué ha sido lo más difícil, no es sencillo. Quizá el principio, los primeros días de reinado fue la aceptación de la gente, sobre todo cuando no te conocen, cuando no te han dado esa oportunidad, que tienes que esperar que pasen los días, las semanas para que todos los barranquilleros que aman el Carnaval te conozcan a fondo, conozcan tus propósitos y tus metas para que ellos puedan pegarse a tu iniciativa y sumarse en esta ruta del tumbao”, aseguró ‘Meme’, quien, además, estudió música en la Academia Conchita Salcedo de Osorio, y danza en la Escuela de Julie de Donado.



La reina tiene a sus espaldas fechas importantes que se conmemoran en esta edición: además de los 20 años de la declaratoria de la Unesco y los 75 del Bando, también se celebran los 50 años de la Guacherna y los 70 años de la canción ‘Te Olvidé’, el himno del Carnaval de Barranquilla.



Razón por la cual la soberana tiene claro que su mandato, hasta el miércoles de Ceniza, debe ser “mágico, icónico, un Carnaval que nunca se va a olvidar”, finalizó Melissa Cure Villa.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla

En X: @Fdiazos