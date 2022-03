Con un estilo literario que permanece enfocado en decir quiénes somos, antes que sugerir fórmulas ajenas a lo verosímil o que rayen en lo utópico, Melba Escobar ha ganado un lugar muy importante en el presente de la literatura colombiana.



(Lea también: El renacer de la fiesta: así se organiza el Carnaval en medio del covid-19)



No se habla de la caleña, de 47 años, como una promesa. Es una realidad, cuya obra ya es leída en varios idiomas.

Hace tiempo tenía pendiente estar en Barranquilla. Esta es una ciudad llena de aspectos muy singulares FACEBOOK

TWITTER

Con su manera de hablar y sin guardar secretos acerca de sus pasos creativos, la literata que nació en Cali, creció en Bogotá y reside en España, compartió percepciones y alimentó sus rasgos más entusiastas siendo parte en la segunda jornada, la de este miércoles, de la XVI edición del Carnaval Internacional de las Artes.



"Hace tiempo tenía pendiente estar en Barranquilla. Esta es una ciudad llena de aspectos muy singulares y creo que la mayor parte de colombianos no se ha puesto a pensar cómo sería nuestro país sin esta ciudad. Para hablar de arte, de punto de encuentro para nuevas maneras de crear y de convivir siempre hay que mencionarla. Es la joya de la corona", expresó en pasillo de La Cueva.



Acababa de terminar su intervención, en la que fue entrevistada por el periodista y escritor Carlos Polo.

Reflexión sobre obras

Lo que hago es una ficción que cuenta la realidad FACEBOOK

TWITTER

En su prosa no hay dinteles que sirvan como eufemismos para enmarcar

las tragedias. Lo suyo es ir a fondo en problemas sociales que otros relatos sencillamente reiteran y no explican en su compleja naturaleza.



El lenguaje directo que se hace elocuente a partir de lo vivido, la lleva a ser

existencial desde la primera página.



En sus párrafos interactúan y conviven con lenguajes convencionales o comportamientos transfigurados, personajes de andar pausado, miradas dulces y hasta los que alcanzan elocuencias cargadas de neurosis.



'La Casa de la belleza' (2015), ‘La mujer que hablaba sola’ (2019) y 'Cuando éramos felices pero no lo sabíamos’ (2020) son tres de sus éxitos literarios. El más reciente está definido por algunos críticos como un ejemplo de la llamada literatura de no ficción.



Frente a esto, Escobar deja claro y expone que si bien ha estudiado a Truman Capote, Norman Miller y más autores que consolidaron el nuevo periodismo desde las redacciones estadounidenses durante el siglo XX, su literatura sigue habitando en

otra orilla.



"Lo que hago es una ficción que cuenta la realidad", expone sin misterios.

(Le puede interesar: Esta es la programación completa para gozar en el Carnaval de Barranquilla)

Novela negra y sus maneras

Creo que la literatura debe hablar más de dinero. Este es el factor por el que la gente toma muchas decisiones FACEBOOK

TWITTER

Habitar en un sector marginal de Cartagena y comprender así la relación entre las mujeres con los conceptos de la estética corporal, con la música que marca los andares en buses y cada aspecto que fija las prioridades sociales, es parte de sus métodos de investigación.



Tampoco es ajena a respirar el ambiente de las peluquerías en todos los estratos de Bogotá, preguntarse por quienes piden monedas junto a un semáforo y revisar los

comportamientos que permean las capas sociales.



"Creo que la literatura debe hablar más de dinero. Este es el factor por el que la gente toma muchas decisiones o siente muchos impulsos cada día. Considero que preguntarnos hacia dónde se van los pesos que gana una persona que trabaja 16 horas y duerme mal, define mucho el curso de una narración", comentó.



Hoy cuenta con un estilo que está fijado sobre un género literario que merece todo el realce. Ella se arma de franqueza, y sostiene el espejo en el que cualquiera puede

estar dispuesto a ver el que no es su mejor ángulo.



Puede ser este el principio para la reflexión transformadora, opción que sin duda cabe en un ámbito del Carnaval de Barranquilla.



Kronos

Especial para EL TIEMPO

Más contenidos de Colombia:

- Familia antioqueña adoptó un hipopótamo bebé como su ‘mascota’

- Estos son los temas claves de Colombia y el mundo para esta semana

- Docentes wayús bloquearon línea férrea de Cerrejón para exigir pago