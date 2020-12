Estas son las medidas para tener Navidad segura en el Atlántico

Durante la época de Navidad, la Gobernación del Atlántico por medio de sus secretarías de Salud, Tránsito e Interior, promueve recomendaciones para orientar a los habitantes del departamento y evitar desmanes.

En el campo de la salud, la secretaria Alma Solano, reiteró el mensaje a la comunidad de evitar cualquier contacto con la pólvora. La funcionaria citó el saldo que se dio durante la celebración de Velitas, cuando se registraron siete personas quemadas en el departamento.



Otra de las recomendaciones es abstenerse de comprar licor en sitios no confiables, que puedan ser expendedores de bebidas adulteradas.



“Invitamos a la comunidad a celebrar este 24 y 25 de diciembre sin pólvora, no queremos más menores de edad quemados, además que los restos de estos elementos podrían terminar en la boca de los niños y es cuando se presentan las intoxicaciones. También les pedimos comprar el licor en sitios reconocidos, ya que las consecuencias de consumir licor adulterado son muy graves", afirmó Solano.



Por último, hizo énfasis en evitar aglomeraciones y mantener en cada las medidas de bioseguridad para no facilitar el contagio del covid-19.



“No podemos bajar la guardia frente al autocuidado que debe ser mayor, porque tenemos que cuidar a nuestras familias, especialmente a nuestros adultos mayores. Por favor mantengan el tapabocas en todos los encuentros, guarden la distancia y laven sus manos frecuentemente. Esta vez procuremos que los encuentros sean virtuales, no asista a fiestas y tampoco participe de aglomeraciones. Esta Navidad vivámosla en casa, sin pólvora y sin excesos”, agregó la funcionaria.

En movilidad

“Invitamos a todos los usuarios de las vías departamentales, ya sea residente o viajeros, a cumplir las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad y a ser veedores de su seguridad vial y la de sus familias. Los viajeros deben cumplir normas de tránsito y las medidas restrictivas durante las fiestas decembrinas”, manifestó Susana Cadavid, directora del Tránsito del Atlántico.



De igual manera, sostuvo que en caso que los ciudadanos usen las carreteras, deben cumplir con toda la normatividad requerida. Habrá controles para vigilar lo relacionado a SOAT, revisión tecnomecánica y todos los ocupantes de los vehículos deben llevar puesto el cinturón de seguridad.

Toque de queda

Como estrategia para contener el contagio del covid-19 en el Atlántico, la Gobernación y las administraciones municipales acordaron decretar toque de queda a partir de las 10:00 de la noche de este 24 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del día 25.



Por consenso, la medida volverá a regir a partir de las 2:00 de la tarde del 25 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del 26 y de las 2:00 de la tarde del mismo 26 hasta el 27 a las 5:00 de la mañana. Luego del 27 a las 2:00 de la tarde hasta el lunes 28 de diciembre a las 5:00 de la mañana.

