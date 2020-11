Barranquilla toma medidas ante el paso de la tormenta tropical Iota

La onda tropical Iota aún merodea en el mar Caribe.



Esta, según pronósticos del Ideam, podrían generar más lluvias, mareas altas y tormentas eléctricas en las próximas horas.



Por esta razón, la Alcaldía Distrital de Barranquilla está haciendo un nuevo llamado a la ciudadanía para que tome medidas de precaución y así evitar riesgos en los próximos días.



A través de la Oficina de Gestión del Riesgo, el Distrito trabaja para prevenir posibles eventos, como consecuencia del ciclón tropical, y pide a los barranquilleros:

• Limpiar los canales y bajantes por donde drena el agua lluvia de los techos y terrazas, para evitar inundaciones.



• Realizar poda preventiva en árboles cercanos a sus viviendas y a redes eléctricas.



• Llevar paraguas o impermeables para protegerse si la lluvia lo sorprende en la calle.



• En caso de tormentas eléctricas, cúbrirse en lugares seguros y apártese de los equipos electrónicos y de los árboles.



• Si se presentan brisas fuertes, aléjarse de árboles y redes de energía.



• No botar basuras en la calles, esto provoca que el agua se represe en los canales cuando llueve.



• Revizar que el techo de la casa esté en buen estado y fuerte para soportar los efectos del viento y de la lluvia.



El Distrito recomienda no botar basuras en la calles, esto provoca que el agua se represe en los canales cuando llueve.o. Foto: Cortesía Oficina de Prensa de Triple A

“Desde la Alcaldía Distrital estamos atentos para proteger la vida de nuestra gente, por eso les pedimos que nos reporten cualquier situación que requiera intervención, nuestro equipo está atento en los barrios”, afirmó el alcalde Jaime Pumarejo Heins.



El mandatario distrital también invitó a la ciudadanía a informarse de estas situaciones y de la acción distrital por las fuentes oficiales, especialmente con los boletines de prensa y redes sociales de la Alcaldía de Barranquilla, y a no atender rumores o noticias falsas que crean confusión y desinformación.



Desde la Agencia Distrital de Infraestructura también se trabaja en la prevención.



Además, recomienda la alcaldía:



• Retirar los elementos que puedan caer desde los balcones, como adornos y plantas.



• Revisar y asegurar el tendido eléctrico susceptible a caídas por las ráfagas de vientos.



• Suspender la ejecución de obras, especialmente en alturas.



• Hacer limpieza y recoger escombros para evitar inundaciones.



• Asegurar los techos y ventanas de sus viviendas con ganchos. No lo haga con piedras.



• Si lo sorprende la lluvia y está manejando, deténgase en un sitio seguro.



La Oficina de Gestión de Riesgo dio a conocer una línea telefónica para hacer reportes por afectaciones en el Distrito de Barranquilla. Foto: Cortesía Oficina de Prensa de Triple A

Según el Distrito, durante este año se han realizado más de 200 intervenciones limpiando los canales de los arroyos, donde se han recogido más de 3.000 toneladas de basura.



“El llamado que hacemos es que la gente mantenga limpios los canales. Les solicitamos que no les echen basura porque taponan las rejillas. Ayúdennos a mantener limpias las soluciones hidráulicas, las cuales están construidas y diseñadas para llevar el agua en la temporada invernal. Cualquier obstrucción puede ocasionar muchos problemas, represamientos e inundaciones”, dijo el gerente de la ADI, Alberto Salah Abello.



De igual forma, envió a los barranquilleros un mensaje para que no se acerquen a los canales de los arroyos, “les recomendamos a las personas que no se acerquen a los canales de los arroyos, especialmente a los que son a cielo abierto, estos son solo para conducir las aguas”.



La Oficina de Gestión de Riesgo dio a conocer una línea telefónica para hacer reportes por afectaciones en el Distrito de Barranquilla. En caso de requerirlo se pueden comunicar al número celular 318 547 8985.



*Con información de la alcaldía de Barranquilla.

