Otorgan libertad a 6 políticos envueltos en caso Merlano  

No acoger la solicitud de medida de aseguramiento intramural que propuso la Fiscalía decidió el juez Único Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías adscrito a Bacrim, Ricardo Méndez, contra Juan Carlos Zamora, Margarita Balén, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, Lilibeth Llinás y Vicente Támara, los siete políticos que en Barranquilla fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante a favor de Aida Merlano durante las pasadas elecciones.

Méndez adujo que no encontró coherencia en cobijar con medida intramural a los procesados pues en el momento en el que otro juez atendió su caso luego de que fueran capturados en flagrancia, tampoco los cobijara con dicha medida privativa de la libertad.



“Sí hay una inferencia razonable de participación en el delito de compra de votos, Pero no hay elementos materiales probatorios que evidencien que para las campañas de 2015 hayan obtenido curules por compra de votos. Sin embargo en 2018, sí se evidencia la compra de votos, pero Fiscalía no responde a la pregunta, ¿Qué dineros fueron para campaña electoral y cuales fueron para la compra de votos?”, preguntó el juez.



Así las cosas, Juan Carlos Zamora, Margarita Balen, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, y Vicente Támara, deberán presentarse ante un juez "cuando uno se lo requiera, así como la prohibición de salir del país".



Contra Lilibeth Llinás, se resolvió que no hubo elementos materiales probatorios suficientes para su vinculación al caso.



Al final de la diligencia la Fiscalía apeló la decisión del juez, por lo que dicha decisión será resuelta por un Juez del circuito de Barranquilla en los próximos días.

BARRANQUILLA