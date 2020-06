Médicos denuncian discriminación en supermercados de Barranquilla

Profesionales de la salud se quejan de mal trato de los vigilantes.

La discriminación contra el personal médico en Barranquilla sigue generando bochornosos episodios en esta capital.

Esta semana han trascendido dos casos por las redes sociales de médicos, que intentan ingresar a supermercados, localizados en el norte de la ciudad, y se les ha negado el acceso por parte de los guardias de seguridad y la misma Policía.



En uno de los casos, el hecho ocurre al identificar al profesional de la salud y considerar que representarían algún tipo de riesgo de contagio de coronavirus.



El primero de los casos se registró el pasado martes en la noche, cuando un médico, aseguró que fue a dos tiendas ARA y no lo dejaron entrar al ver que se identificó como médico. “No tenía ropa de trabajo, estaba informal y me tiraron la puerta en la cara”, cuenta el galeno en un video que circula por las redes sociales.



“Acabo de ir a dos ARA y no me dejan entrar porque soy médico”, denuncia el hombre en el video.



El otro caso lo registra el periódico local El Heraldo, el cual muestra a un hombre, con traje de cirugía, y que se identifica como médico, discutiendo con dos policías que le niegan la entrada a otra tienda ARA.



En los alegatos se escucha cuando los uniformados le aclaran que no puede entrar porque no le corresponde el permiso de pico y cédula. Los policías también le piden que se retire por tener el uniforme de trabajo y llegar a un sitio público. “Vienes a traer las enfermedades de la clínica”, le dice uno de los agentes al trabajador de la salud.



La tienda ARA emitió un comunicado en el que enfatiza en que son establecimientos de puertas abiertas, pero que solo están cumpliendo la ley de dejar entrar a las personas que ese día, según su documento de identificación, le corresponda, aseguran que esta medida no tiene excepción.

