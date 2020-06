Médico de Soledad denuncia entre lágrimas que recibió dos sufragios

José Julián Buelvas Días, médico internista e intensivista que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Materno Infantil Adela de Char, en Soledad, Atlántico, denunció entre lágrimas y sollozos, que este lunes recibió dos sufragios, uno en su casa y otro en la clínica, a manera de amenaza.



El especialista dijo en el video que lo acusan de dejar morir a una paciente en la UCI de dicha clínica.



“Recibí dos sufragios, uno en el trabajo y otro en mi residencia. Me acusan de haber dejado morir a una señora en la UCI. Por Dios, es imposible”, dice en un aparte del video.



Y en seguida recalca con tristeza: “Fuimos formados para salvar gente, hago un pedido de ayuda, de auxilio al Gobierno Nacional por todos los médicos".

“¡Hasta cuándo!”, exclama, y agrega en el conmovedor video que “nosotros salimos todos los días a trabajar y muchas veces ni tenemos las mínimas condiciones para laborar y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. ¡Este país, por Dios, hasta cuándo!”.



Según los médicos que trabajan en ese centro médico de 8 a 12 pacientes llegan diariamente con complicaciones.



De acuerdo con información de los facultativos de la clínica, hacia las 3 de la tarde de este lunes llegó a la puerta de urgencias una corona fúnebre que llevaba el nombre del médico en una cinta. Y posteriormente, el mensaje fue más aterrador y contundente hacia el médico, cuando este llegó a su casa y encontró otra corona fúnebre.



Dijo que ahora su familia y él viven en una zozobra para salir a la calle, que esta situación hizo que dudara de continuar en su labor y que ahora no sabe si regresará a la clínica, donde su especialidad es indispensable en la lucha contra el virus, y donde —dijo— ya se está llegando al límite de cobertura.



Hasta el momento se desconoce el nombre de quien o quiénes enviaron las coronas a manera de amenaza.



El médico especialista realizó la respectiva denuncia de amenaza ante las autoridades policiales y espera que pronto se de con el paradero de las personas que enviaron las coronas y reconoció que no se le ha asignado ningún tipo de protección. “Recibir un sufragio en mi casa da mucho qué pensar. Aquí no tengo seguridad”, puntualizó.



ELTIEMPO.COM