Médico de Soledad denuncia entre lágrimas que fue amenazado

José Julián Buelvas Díaz, médico internista e intensivista que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Materno Infantil Adela de Char, en Soledad, Atlántico, contó entre lágrimas y sollozos que fue amenazado de muerte al recibir dos arreglos fúnebres en las últimas horas, uno en su casa y otro en su lugar de trabajo.



El especialista dijo en el video que lo acusan de dejar morir a una paciente en la UCI de dicha clínica, ubicada en un municipio que colinda con Barranquilla.



“Recibí dos sufragios, uno en el trabajo y otro en mi residencia. Me acusan de haber dejado morir a una señora en la UCI. Por Dios, es imposible”, dice en un aparte del video.



Y en seguida recalca con tristeza: “Fuimos formados para salvar gente, hago un pedido de ayuda, de auxilio al Gobierno Nacional por todos los médicos".

Nosotros salimos todos los días a trabajar y muchas veces ni tenemos las mínimas condiciones para laborar y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. ¡Este país, por Dios, hasta cuándo! FACEBOOK

“¡Hasta cuándo!”, exclama, y agrega en el conmovedor video que “nosotros salimos todos los días a trabajar y muchas veces ni tenemos las mínimas condiciones para laborar y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. ¡Este país, por Dios, hasta cuándo!”.



Según los médicos que trabajan en ese centro médico de 8 a 12 pacientes llegan diariamente con complicaciones.



De acuerdo con información de los facultativos de la clínica, hacia las 3 de la tarde de este lunes llegó a la puerta de urgencias una corona fúnebre que llevaba el nombre del médico en una cinta. Y posteriormente, el mensaje fue más aterrador y contundente hacia el médico, cuando este llegó a su casa y encontró otra corona fúnebre.



Dijo que ahora su familia y él viven en una zozobra para salir a la calle, que esta situación hizo que dudara de continuar en su labor y que ahora no sabe si regresará a la clínica, donde su especialidad es indispensable en la lucha contra el virus, y donde —dijo— ya se está llegando al límite de cobertura.



Hasta el momento se desconoce el nombre de quien o quiénes enviaron las coronas a manera de amenaza.



El médico especialista realizó la respectiva denuncia de amenaza ante las autoridades policiales. Señaló que no se le ha asignado ningún tipo de protección. “Recibir un sufragio en mi casa da mucho qué pensar. Aquí no tengo seguridad. Por ahora no volveré a retomar las labores en Soledad”, puntualizó.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, por su parte, rechazó la acción y dijo que la Oficina para la Seguridad y Convivencia está en contacto con el médico para recibir protección. Además, agregó que la Policía Nacional “debe castigar a los responsables”.

Rechazo total a la amenaza que recibió el médico José Buelvas, @OfSeguridadBaq está en contacto para brindarle protección, @PoliciaBquilla debe castigar a los responsables. Tenemos que rodear al personal médico y reconocer que exponen sus vidas al cuidarnos en estos tiempos. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 9, 2020

