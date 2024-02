Me quedé esperando a mi hija y no llegó: triste relato tras accidente en Atlántico

Rosa Cuesta no sale del estado de consternación. No es para menos, su pequeña hija Nora Luz Ballestas, de 14 años, falleció de manera trágica el domingo por la noche, cuando el bus en el que ella y otras 49 personas se transportaban hacia Cartagena, después de haber culminado una presentación con la comparsa Estrellas del Caribe, en la Batalla de Flores de Malambo. y este se volcara en jurisdicción del municipio de Tubará, en el Atlántico.



La madre contó en medio del llanto las horas difíciles que vive su familia. "Ha sido un golpe muy grande, yo jamás pensé que mi pelaita se fuera a ir así, tan joven", relató.



Rosa recibió la noticia del accidente a través de una vecina, quien llamó a su abuela a informarle lo que había ocurrido. "Una amiga me llamó a las 5 de la tarde y dijo que ya había terminado la presentación y que iban de regreso, yo me puse feliz, yo dije, me voy a parar a hacerle su comida a la niña para que encuentra su comidita caliente y no llegó”, detalló.



Agregó que le dijeron "que el bus se había volcado y que tuvieron un accidente, pero no me habían dicho que mi hija había fallecido, solamente que tenía unos raspones”.

Hay 49 personas heridas, según el último reporte. Foto: Archivo particular

La menor apenas tenía tres semanas practicando en el grupo folclórico Estrellas del Caribe y la presentación en el desfile de Carnaval en Malambo era su primera participación por fuera de su natal Cartagena.



Nora logró ser trasladada al centro asistencial del municipio de Tubará, donde fue atendida por el personal médico, pero falleció minutos después.



En el vehículo se transportaban los bailarines y músicos de tres comparsas: Nueva Revelación, Arroz Barato y Estrellas del Caribe, todas cartageneras.

La hipótesis

Según las primeras versiones, el conductor perdió el control en una curva y se volcó a la altura del sector conocido como la ‘Loma de Macario’.



De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, 49 pacientes están siendo atendidos en diferentes instituciones de salud. Además, unas 23 ambulancias fueron necesarias para atender la emergencia.

En horas de la noche de este lunes, el cuerpo de Nora llegará a Cartagena, así lo indicó Daniel Vargas, director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre del Distrito de Cartagena



"Hicimos presencia en Barranquilla desde tempranas horas y nos contactamos con algunos de los familiares de los heridos, a quienes les brindamos ayudas con temas médicos que requerían. Igualmente atendimos la calamidad de la señora Rosa, madre de la menor que falleció, a quien ayudamos a organizar el traslado del cuerpo hasta Cartagena", indicó el funcionario.

Flor Díaz Ospino

