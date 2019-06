El romanticismo se vuele apoderar del vallenato

El vallenato ha sido un ritmo musical que ha ido renovándose y nutriéndose de nuevos arreglos sonoros y de letras, lo que lo lleva a coger cada vez más fuerza e impacto a nivel nacional e internacional, esta vez Antonio Suárez, ‘El peso pesado de la composición’ regresa a poner sus canciones en las gargantas y el corazón de los amantes de la acordeón, caja y guacharaca.

Suárez, un reconocido compositor se ha caracterizado por impregnar un sentimiento que va más allá de una simple canción “con más de dos mil palabras y con un poco de ruidos atrás”, como afirma El Bozal, vallenato que declara que los cantantes de hoy no quieren cantar merengues.

Me enamoré de ti, un merengue que es interpretado por Silvio Brito, ‘la voz más clara del vallenato’, y escrita por ‘toño’ Suárez, se ha posicionado en los primeros lugares de las emisoras locales y está buscando ocupar el mismo dentro del mundo artístico, ya que vienen de dos maestros que se han dedicado a vivir y respirar este “ritmo alegre que viene del Valle”.



Lengua en sala (Dolcey Gutiérrez), Los colores de mi valle (Silvio Brito) y No me las tiro de enamorado (Walmer Tordecilla), han sido unas de las más de 90 canciones que ha escritas por ‘El peso pesado de la composición’, estas han sido por los cantantes mencionados en el paréntesis.



“Actualmente Beto Zabaleta, Iván Villlazón, Poncho Zuleta y Jorge Oñate se encuentran próximos a grabar canciones, en su última producción, del compositor nacido en Nerviti, los cantantes están en el proceso de escogencia del tema”, afirma un comunicado enviado por Antonio Suárez.



Este compositor de alma enamorada de su tierra, ha participado en diferentes festivales vallenatos, de los cuales ha quedado campeón o subcampeón, pero siempre en los primeros lugares, como ocurrió en la más reciente versión del Festival Vallenato de Valledupar donde quedó dentro de los semifinalistas.



Ostenta el título de ganador del Festival Vallenato de Sahagún (Córdoba), al igual que el Festival que se realiza en Maicao (La Guajira) y Finalmente el más reciente triunfo se lo llevó en Chinú (Córdoba) en donde participó con la canción Lo que es con Barranca es conmigo. Quedó en el segundo puesto de las fiestas populares de Villanueva (La Guajira).

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2