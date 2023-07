Tras inscribir su candidatura a última hora —casi no le llega el aval de su partido Colombia Humana—, Máximo Noriega Rodríguez, aspirante a la Gobernación del Atlántico, se refirió a la captura en la mañana de este sábado de Nicolás Petro.



Noriega, quien es el padrino político de Petro Burgos, aparece en los audios y chats que entregó Day Vásquez, la exesposa de este último, a la Fiscalía.

Nicolás no es un delincuente, es un muchacho joven que tiene la vida casi destruida por una calumnia

TWITTER

El integrante del Pacto Histórico ha explicado los supuestos manejos que se le dieron a los dineros y donaciones que recibió la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Atlántico, ya que en un audio, el exembajador Armando Benedetti habla de 15.000 millones de pesos que se movieron en esta región y los cuales no aparecen en cuentas de la campaña.



Esta tarde, después de un día bastante movido políticamente, Noriega se refirió al tema de Nicolás Petro, asegurando que "aspiro y le ruego a Dios que salga libre de todas esas responsabilidades".



Añadió que "Nicolás tiene que resolver sus problemas en la justicia y lo hará de manera cabal. También le digo públicamente fuerza porque él no es un delincuente”.



Noriega Rodríguez expresó que “la presunción de inocencia debe primar, Nicolás no es un delincuente, es un muchacho joven que tiene la vida casi destruida por una calumnia y por un complot".



Finalmente, aseguró que está "tranquilo" porque él no tiene "ninguna investigación abierta”.