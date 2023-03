El escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos hechos de corrupción ahora salpica también la carrera por la gobernación del Atlántico.



(Además: Cumpleaños de García Márquez: el día que Gabo regresó a Macondo en tren)



El nombre del dirigente político Máximo Noriega Rodríguez se ha visto envuelto en un escándalo político por presunta corrupción, tras los señalamientos de Days Vásquez contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

El dirigente político dice que detrás de todo este escándalo hay intereses para desestabilizar su campaña y enlodar su nombre.



El asunto es que su trabajo político y aspiraciones de ser gobernador están salpicadas por este escándalo.

“Quedó comprometida la campaña, no es fácil trabajar con una investigación de por medio. Le resta credibilidad”, dijo un político en Barranquilla, que pidió no ser identificado.



La polémica, que ha levantado polvareda en el escenario nacional, se prendió luego de que Noriega fuera señalado por Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás, de recibir dineros para la campaña por la presidencia de Gustavo Petro y para negociar la ‘paz total’. Esto, con el fin de beneficiar a Samuel Santander Lopesierra, más conocido como ‘Hombre Marlboro’, y al ‘Turco’ Hilsaca.



Vásquez aseguró que estos dineros finalmente no llegaron a la campaña de Petro y aseguró que Máximo Noriega fue el intermediario para hacerle llegar los aportes a Nicolás Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Máximo Noriega es precandidato a la Gobernación del Atlántico por la Colombia Humana. Foto: Tomada de las redes sociales

Cabe recordar que en Barranquilla, el Atlántico y gran parte del Caribe colombiano, el nombre de Máximo Noriega está atado al del Polo Democrático y del presidente Gustavo Petro.



Fue coordinador de la campaña de Petro en el Caribe en 2010. “Él es uno de los fundadores del movimiento aquí”, dice Tomás Ramos Quiroz, miembro del comité ejecutivo del Pacto Histórico en Barranquilla.



Pero en las bases del petrismo en esta zona del país, en donde internamente hay fricciones para definir candidaturas a la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, hay posiciones encontradas frente a Máximo Noriega.



Es el caso del representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, quien públicamente le pidió a Noriega que desista de su aspiración a la Gobernación del Atlántico.



“Dadas las acusaciones en las que se ve involucrado Máximo Noriega, quien aspira ser candidato por mi partido Colombia Humana, para la gobernación del departamento del que soy representante, le exijo públicamente que desista de su aspiración en pro del proyecto progresista”, subrayó en un trino.

Facebook Twitter Linkedin

Máximo Noriega es un reconocido político del departamento del Atlántico. Foto: Tomada de las redes sociales

Distinto piensan orientadores del Pacto Histórico como el abogado Alfonso Camerano, quien aclara que en este caso hay dos temas: el político y el jurídico, “No es el mismo caso de Nicolás (Petro) que el de Máximo, por eso no dar lugar para retirarse”, sostiene y pide no prejuzgar y defender la presunción de inocencia "de los compañeros inmersos en los hechos que relacionan los chats publicados”.



Camerano advierte “a quienes intentan cabalgar sobre este mal momento para imponer alianzas y candidatos no representativos de este proceso, que no cederemos el espacio político ganado con sacrificio”.

Un gallo juga’o



Quienes conocen el trabajo de Máximo Noriega lo definen como un gallo juga’o en la vida política, en que aseguran se sabe mover y mantenerse activo.

Facebook Twitter Linkedin

Máximo Noriega ha acompañado los procesos políticos de Gustavo Petro en el Caribe colombiano. Foto: Tomada de las redes sociales

Noriega es abogado y contador público de la Universidad del Atlántico, con maestría en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad del Norte.



En la capital del Atlántico fue concejal y en la administración distrital ha ocupado cargos como el de subsecretario y jefe de control interno de educación distrital, subdirector de tránsito. También fue asesor de la Asamblea del Atlántico y subsecretario de participación ciudadana.



Ha estado vinculado al Polo Democrático Alternativo. Trabajó como director de Tránsito en la primera Gobernación de Eduardo Verano.



En Bogotá fue director del Fondo de Vigilancia Distrital y luego director general del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) en la alcaldía de la Bogotá Humana de Gustavo Petro.

Seguirá en campaña



En las últimas declaraciones que ha entregado Noriega a la prensa deja en claro que no renunciará a sus aspiraciones de ser gobernador del Atlántico.



(Lea: Barranquilla: van 15 mil consultas por enfermedades respiratorias en 2023)



De hecho, envió un derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en el que le solicitó acelerar la investigación de este caso.



“Es mi deseo esclarecer los hechos que hayan sido objeto de denuncia que pretenden enlodar mi buen nombre y estorbar mi aspiración política a la Gobernación del Departamento del Atlántico”, puntualiza.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia aquí