En la mañana de este martes, el candidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, se presentó ante la Procuraduría en Barranquilla, tras los señalamientos de Daysuris Vásquez en el escándalo de Nicolás Petro.



El dirigente político de la Colombia Humana, tras salir de la cita con el Ministerio Público, precisó ante los medios de comunicación que llegó en calidad de testigo, recordando que solicitó el llamado tanto a este organismo como a la Fiscalía.

“Hoy (martes) fue un procedimiento como testigo. No soy sujeto procesal de la Procuraduría, porque no soy funcionario público. Vine a decir la verdad y dije la verdad. Gracias a Dios me voy satisfecho, porque la Procuraduría garantiza que se diga la verdad”, dijo.



Hay que recordar que Noriega fue señalado por la exesposa de Nicolás Petro de ser intermediario del hijo del presidente para recibir, presuntamente, más de 600 millones de pesos para la campaña presidencial y que habrían sido girados por el exnarcotraficante Samuel López Sierra y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.



“Esto se trata de una serie de calumnias, imprecisiones premeditadamente para hacer daño político. La verdad se va a imponer, siempre vence contra la calumnia. Luego viene un proceso investigativo de la Procuraduría, que se pronuncie sobre la situación de Nicolás Petro y de las acusaciones que dice la señora Daysuris”, agregó.

Luego de la solicitud que hice, hoy acudiré como testigo a la Procuraduría a contar la verdad en el marco de las denuncias públicas de la Sra. Daysuris Vásquez.

Solo con investigaciones serias de los entes de control se desnuda todo este entramado diseñado para atacar… pic.twitter.com/DzzK7LEkZ2 — maximonoriega_ (@Maximo_NoriegaR) May 2, 2023

El dirigente señala que todo es una ‘estrategia mediática’

Máximo Noriega aseguró que se siente “tranquilo” y se va a fortalecer “cuando salga a la luz la verdad”.



“Se va a descubrir que todo había sido una estrategia más mediática que jurídica, para controvertirnos políticamente. Acuérdense que puse denuncia penal en la Fiscalía y también solicité a la Procuraduría que se me llamara. Estoy contento, me llamó y dije la verdad”, manifestó.



El dirigente político indicó que entregó a la Procuraduría los documentos y soportes que lo respaldan en este proceso y añadió que los organismos de control son los encargados de evaluar las pruebas que presentó Daysuris Vásquez.



Hay que recordar que el pasado viernes fue Vásquez quien se presentó con su abogado ante la Procuraduría, en el Centro de Barranquilla, para “aportar pruebas” sobre el presunto caso de dinero ilegal que habría recibido el entonces diputado del Atlántico, Nicolás Petro.



