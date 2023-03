Después de conocerse las declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, el líder político del Pacto Histórico en Atlántico, Máximo Noriega, reaccionó en la noche de este jueves a los señalamientos en los que lo involucran.



(Lea también: Político víctima de atraco en el que murió un hombre pide que investiguen)



La mujer lo acusó de ser intermediario del hijo del presidente para recibir, presuntamente, más de 600 millones de pesos para la campaña presidencial y que habrían sido girados por el exnarcotraficante Samuel López Sierra y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.

“Todo se hizo a través de Máximo (Noriega). La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás (Petro Burgos). Todo fue a través del Máximo”, dijo Vásquez a Semana.

La versión del dirigente del Pacto Histórico en Atlántico

Es infame e inhumano que se use el dolor y afectación emocional de la Sra. Day Vásquez, como sucia arma política FACEBOOK

TWITTER

Por lo anterior, Noriega negó haber “recibido, gestionado o recaudado” dinero a la campaña del presidente Petro “ni antes, ni durante, ni después”.



“Jamás me reuní o acompañé al diputado Nicolás Petro a reuniones o contactos con las personas que han sido mencionadas, ni con ninguna otra, con el objetivo de recibir dineros o prebendas de algún tipo, ni para la campaña ni para la presidencia de Gustavo Petro”, aseguró.



El dirigente político agregó que, durante la campaña del actual Jefe de Estado, los aportes y aspectos financieros fueron manejados de forma centralizada, “con total transparencia y con máxima difusión para evitar suspicacias”.



“Es infame e inhumano que se use el dolor y afectación emocional de la Sra. Day Vásquez, como sucia arma política por parte de quienes han ostentado el poder en el Atlántico, quienes saben que ya no tienen el apoyo de atlanticenses y barranquilleros. Por favor no la victimicen”, añadió Noriega.

Máximo Noriega relaciona acusaciones con encuestas

El líder del Pacto Histórico en este departamento consideró que este “intento de aniquilación moral” tiene que ver con resultados de las encuestas que ubicarían a su partido como favorito en las próximas elecciones.



(Además: Alerta por robo de agua en Atlántico: ‘Podríamos llenar 150 piscinas olímpicas’)



“Invito a los clanes políticos que usan la guerra sucia e incluso el dolor de una mujer como armas, a que cesen en su decisión de atacarnos de todas las formas posibles, porque el Cambio es irreversible también en Barranquilla y el Atlántico. Intenten tener dignidad”, sostuvo.



Ante este escándalo que se ha desatado en las últimas horas y por lo cual el mandatario de la Nación pidió investigar, entre ellos a su hermano y a su hijo (diputado del Atlántico), los organismos empezaron a hacer las respectivas indagaciones.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- 'Que haga presencia en San Vicente del Caguán': alcalde a Petro ante protestas

- Murió patrullero que se enfrentó a delincuentes en robo en Santa Marta

- 'Fue RR': videollamada de empresario antes de ser desmembrado tras fiesta sexual