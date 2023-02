Barranquilla aún no se repone de la masacre que dejó cuatro muertos y seis heridos en la noche del domingo, mientras un grupo de personas veían el partido Junior vs. Medellín en un establecimiento público del barrio El Santuario.



(Lea también: Masacre en Barranquilla: esta es la hipótesis que manejan las autoridades)



Ante hechos como este y un ataque armado similar ocurrido hace tres meses en el barrio Las Flores, la ciudadanía se viene movilizando para pedir mayor seguridad y justicia.

La manifestación más reciente ocurrió en la noche de este martes, cuando decenas de vecinos de la localidad Metropolitana de Barranquilla fueron convocadas alrededor de la tienda y estadero donde sucedió la matanza.



Allí asistieron hombres y mujeres vestidos de blanco, con globos del mismo color y banderas de Colombia y la ciudad para enviar un mensaje de solidaridad a las familias de los hombres asesinados.

De ahí partieron en caravana, a pie y en motocicletas, por varias calles de El Santuario, para expresar el clamor de una ciudadanía que en el último año ha presenciado masacres en los barrios Montes, Cordialidad con Circunvalar, El Santuario y Soledad, municipio del área metropolitana.



“Por nuestra ciudad y por nuestra Nación. Porque no queremos más, queremos paz y no queremos guerra. No queremos violencia, queremos paz sobre nuestra ciudad”, expresó un líder de la manifestación.

Desde el barrio El Santuario, epicentro de la reciente masacre en la ciudad de Barranquilla, la ciudadanía dice:



¡No queremos violencia, queremos paz!🕊@petrogustavo pic.twitter.com/kT4QaHdiTa — Jean Carlos✊ (@jeanhernandezbq) February 1, 2023

Identidad de las víctimas y las hipótesis

Un acto parecido se llevó a cabo en la noche del lunes en el exterior de la vivienda de una de las víctimas de El Santuario. Los allegados realizaron un plantón para que este hecho no quede en la impunidad.



(Además: El drama de médico preso por aceptar atender a integrantes del 'clan del Golfo')



Hay que recordar que, entre los cuatro hombres asesinados, se encuentra el patrullero activo de la Policía, Reinaldo José Orozco Picalúa, quien vestía de civil y falleció en el lugar de los hechos.



Las otras tres víctimas mortales fueron identificadas como Javier Andrés Guevara Correa, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento.



De acuerdo con las autoridades, el ataque sicarial que se produjo el domingo en un estadero de la carrera 8 con calle 52 estaría relacionado con una disputa por rutas de cobradiarios por parte de bandas delincuenciales.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Estudiantes de Cartagena iniciarán clases con el PAE y servicios de aseo

- Aterrador: joven entregó a su hermano para ser sacrificado en una secta satánica

- Natalia Buitrago: caso Valentina Trespalacios recuerda desaparición de la modelo