Los hechos violentos que rondan al barrio Las Flores no son un secreto para los barranquilleros, quienes conocen que desde hace varios años las calles de este sector se convirtieron en el territorio de lucha de bandas de narcotraficantes.



El barrio Las Flores se encuentra entre el corredor industrial de la Vía 40 y el río Magdalena. Es una zona frecuentada diariamente por cientos de turistas que llegan a traídos por la cadena de restaurantes que se encuentran instalados frente al río.

Pero cuando cae la noche, y los turistas se han ido, sus habitantes se encierran para no ser testigos de nada que ponga en riesgo sus vidas. “Aquí es mejor mirar para otro lado, no escuchar nada y tirárselas de loco”, dice un comerciante del barrio quien no oculta su tristeza por la masacre de seis personas que enluta a Las Flores



Los habitantes del barrio no ocultan el temor por lo que pasa en las calles. Foto: Captura de video

Su ubicación estratégica viene siendo aprovechada por bandas criminales que utilizan el río Magdalena y su desembocadura en Bocas de Ceniza para entrar y sacar drogas, insumos para el procesamiento de alcaloide y hasta armamento.



El tema ya está sobre estudiado por las autoridades y algunos expertos en temas de seguridad como el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, quien en entrevistas con EL TIEMPO ha sido reiterativo en indicar que ese territorio está en lucha.

Así opera el crimen organizado aquí

En palabras de Trejos en el caso de Barranquilla, lo que puede deducirse del análisis de las recientes dinámicas del homicidio es que la disputa es por el control de los barrios adyacentes o colindantes con el río Magdalena, especialmente el barrio Las Flores, la vía 40 y todos los ubicados sobre la calle 17 hasta el puente Laureano Gómez (popularmente conocido como Pumarejo), todos con complejas situaciones socioeconómicas.

En Las Flores quedan varios muelles utilizados por embarcaciones artesanales. Pero en la noche aquí llegan lanchas rápidas a sacar o traer contrabando. Foto: Archivo EL TIEMPO

En este sentido, agrega el investigador, el control de este barrio ubicado en la vía 40 es estratégico, ya que gran parte del clorhidrato de cocaína que se exporta desde la ciudad sale por el río en lanchas rápidas o buques atracados en el puerto de la ciudad.



Sobre los últimos hechos de sangre que sacuden a Las Flores, con la masacre de seis personas la madrugada de este lunes, Trejos explica que lo que puede evidenciarse es que los grupos delincuenciales locales hacen parte de una estrategia de aplicación de principios empresariales a la práctica criminal, "ya que han sido subcontratados u operan como franquicias locales de organizaciones con sede en otras regiones del país, especialmente Urabá".

Bandas de narcotráfico nacional subcontratan a delincuentes locales

Ante las versiones que estas muertes se trató por un ajuste de cuentas entre bandas criminales y que el detonante fue la perdida de un cargamento de cocaína, el investigador sostiene una hipótesis que ha ventilado desde hace algún tiempo.

Los restaurantes en Las Flores tienen un bello mirador hacia el río Magdalena. Foto: Archivo EL TIEMPO

En esta nueva estrategia, explica Trejos, las organizaciones nacionales aprendieron que combatir con los grupos delincuenciales locales implicaba altos costos, no solo económicos sino también mediáticos, y por ende, de seguridad.



“Comprendieron que la cooptación e instrumentalización de dichos grupos (subcontratación), era más rentable en términos logísticos y de seguridad, ya que la implantación de una estructura criminal en un nuevo territorio implica la movilización de recursos humanos y materiales, tiempo para conocer el terreno y constituir la red de aliados, además del desgaste y riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales”, puntualiza Trejos.

Las Flores en la mira de grandes proyectos

El barrio Las Flores ha sido objeto de millonarias inversiones que se traducen en la pavimentación de calles y canalización de arroyos, construcción de un CAI, un puesto de Salud y arreglo en las instituciones educativas.

Desde el barrio Las Flores salen los recorridos a Bocas de Cenizas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Como si fuera poco este es el corredor para llegar a los macroproyectos que avanza la Alcaldía en la recuperación de las playas de Puerto Mocho y la construcción del Ecoparque Mallorquín. De aquí partirá el tren que recorrerá el tajamar hasta Bocas de Ceniza.



Sin embargo los delincuentes siguen rondando y haciendo presencia en una zona donde parece que cuando cae la noches es territorio de nadie.

BARRANQUILLA