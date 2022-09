¿Qué está pasando en Barranquilla? Eso se preguntan los ciudadanos que este lunes amanecieron con la noticia de una nueva masacre en la capital del Atlántico, esta vez en el barrio Las Flores, donde seis personas fueron asesinadas.



(Lea también: Triple homicidio en Barranquilla: el informe que advirtió sobre actos delictivos)



Es el segundo ataque criminal de esta magnitud que ocurre en el Distrito en cuestión de 15 días. Hay que recordar que el pasado domingo 28 de agosto se registró un triple crimen en el barrio Montes.

A eso se suma la aparición de cuerpos en la zona precisamente de influencia de estas organizaciones FACEBOOK

TWITTER

Según el experto en seguridad, Arturo García Medrano, las informaciones que manejan las autoridades no han logrado explicar la realidad de toda esta ola criminal en la ciudad.



“Ha sido una constante permanente los actos colectivos de criminalidad violenta que, en algunos casos, no ha dejado víctimas letales como hoy (lunes), pero sí víctimas mortales y no letales que no han permitido que trasciendan. Atentados sicariales han sido permanentes”, dice el investigador.



Se respalda en los mismos análisis presentados por las autoridades, en los que el accionar sicarial es de un 68 por ciento a un 70 por ciento en Barranquilla.



“A eso se suma la aparición de cuerpos en la zona precisamente de influencia de estas organizaciones: sector de La Loma, Villanueva, la zona de los caños, donde han aparecido restos humanos o cuerpos, como si fuesen casos relacionados con muertes por inmersión, pero formarían parte del posicionamiento de una organización que está fortaleciéndose a raíz de la entrega en Colombia de Digno Palomino”, asegura el expersonero Distrital.

Las relaciones entre ambas masacres

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades investigan lo sucedido en el barrio Montes. Foto: Comunidad

Tanto el atentado del barrio Montes como el hecho más reciente en el barrio Las Flores se dieron en establecimientos comerciales, mientras las víctimas departían.



También coincide el hecho de que ambas áreas fueron advertidas por un informe del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, que se publicó en marzo de 2022, sobre la situación delictiva. Desde este ejercicio sugirieron tomar medidas.



Para Arturo García, la diferencia de los ataques radica en cuanto a los componentes y características, pero la similitud está en que algunas de las víctimas eran presuntos integrantes de subestructuras de Los Costeños, basado en las marcas (tatuajes) que tienen en sus cuerpos.



“Es un tema de tráfico local y poder local en esa zona, que está asociado a la distribución al menudeo de los estupefacientes en ese corredor, al igual que el tema de extorsión y una relación con los últimos hechos sicariales, como el del barrio San José”, expresa.

Organizaciones intentan tomar control de zonas

Desde Los Costeños están asumiendo un nuevo liderazgo y en el radar público hay no menos de 12 nombres y apodos de exjefes FACEBOOK

TWITTER

El experto agrega: “Porque todo ese corredor de La Cordialidad está enmarcado en el suministro de estupefacientes a una amplia clientela en una serie de negocios y que tiene que ser objeto de control por parte de organizaciones”.



Otras zonas, según apunta García, son los límites con el barrio San Roque, Chiquinquirá, y el avance del posicionamiento de las organizaciones en el barrio Lucero, San Isidro, donde las franquicias de la distribución de droga surten establecimientos educativos, población juvenil e infantil.



Asimismo, tras las incautaciones de cargamento de los últimos meses en Magdalena, Bolívar y Atlántico, las organizaciones “tienen un plan B: la retoma del Atlántico”, que se refleja en la criminalidad.



“Desde Los Costeños están asumiendo un nuevo liderazgo y en el radar público hay no menos de 12 nombres y apodos de exjefes y subjefes de estas estructuras que se están moviendo en el área metropolitana que están entrando a asumir el control directo de las estructuras”, manifiesta García.



(Además: Domingo de terror en Barranquilla: triple homicidio en establecimiento comercial)

No se cumplen con estrategias, según el experto

Por lo anterior, lamenta que no se tomen medidas contundentes y diferentes a recompensas y consejos de seguridad, cuya última reunión que se realizó el pasado jueves en Barranquilla, donde “se esperaba que el nuevo gobierno tuviera una posición de seguridad diferente a lo tradicional, pero muestra algo similar”.



Finalmente, recordó que en nueve estrategias que se plantearon en uno de estos encuentros, del gobierno Duque, una de ellas era reducir la criminalidad, todavía en un 27 por ciento, “lo cual no se cumplió”.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Impunidad: sigue libre extranjero que habría asesinado a Laura en Cartagena

- En Uribia mujer es asesinada a puñaladas al parecer por su pareja

- Santa Marta: se encontró en el hospital con el sicario que intentó asesinarlo