Más del 80% de nuevos contagios en Barranquilla fue por reuniones

“Más del 80% de los contagios de las recientes semanas se han dado por el descontrol en la reunión familiar y social”, subrayó este martes el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para advertir a los barranquilleros de los riesgos que se corre al relajarse en este tipo de encuentros.



El Distrito intensificó el toque de queda y la ley seca desde las 6:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., a partir del miércoles 31 de marzo hasta el domingo 4 de abril, medidas que según Pumarejo se aplican para combatir los principales focos de contagios que se han identificado en la ciudad, como las fiestas sociales y familiares.

“Preocupa el relajamiento en los almuerzos de trabajo, es decir, las personas que almuerzan juntas, en sitios cerrados, sin ventilación mecánica o circulación de aire. Ahí también ocurre el contagio”, dijo Pumarejo.



(También: Estos son los horarios de atención en el centro de Barranquilla)



En ese sentido, el alcalde Pumarejo hizo un llamado a la ciudadanía a acatar estas medidas para disminuir las posibilidades de contagio de los barranquilleros.



“El contagio está ocurriendo cuando nos quitamos el tapabocas y nos relajamos. Concentrémonos en atacar ese foco de contagio”, puntualizó Pumarejo.

Sitios frecuentes de contagios

Estas son las tres situaciones en las que se ha registrado el mayor número de casos positivos de las últimas semanas, de acuerdo al seguimiento de los casos que ha realizado la alcaldía:



Almuerzos en el trabajo o cenas sociales, en las que se reúnen tres o más personas sin tapabocas en un lugar cerrado. No hay distanciamiento, no circula el aire, permanecen en contacto estrecho, es decir, muy cerca, departiendo y hablando a poca distancia.



(Lea también: La cámara fotomulta que es un dolor de cabeza para los viajeros)



Como consecuencia se registra el contagiado de las personas que estuvieron allí ( hombre o mujer, empleado (a)), que se relajaron en su trabajo y llevó el virus a su casa.



Rumbas y parrandas con amigos, en donde las personas se reúnen con amigos a celebrar. Por consumo de alcohol no se guardan las medidas de bioseguridad, como el usa del tapabocas, ni distanciamiento.



Por lo general los principales contagiados suelen ser adolescentes o adulto joven que lleva el virus a su casa.



Por último los cumpleaños y reuniones familiares, en la que se reúnen en una fecha especial varios núcleos familiares. Tampoco usan el tapabocas, no hay distanciamiento, ya que hay sensación de seguridad porque están ‘en familia’.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia

-Internistas piden declarar confinamiento de 14 días en La Guajira