A menos de tres meses de que se inicien los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero 2023, las ligas deportivas que representarán al departamento del Atlántico ya están listas para participar.



(Además: Capturan a sujeto que hirió con un pico de botella a su hermana tras discusión política)



Así lo confirmó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien este martes hizo entrega de implementación deportiva a 20 Ligas del departamento.

Esta primera entrega se realizó en el estadio de béisbol Édgar Rentería, donde la mandataria estuvo acompañada del director de Indeportes, Luis Restrepo; del medallista olímpico, Anthony Zambrano; los medallistas mundiales de ciclismo de pista Juliana Londoño y Francisco Jaramillo; del campeón de patinaje Alex Cujavante; así como de presidentes de Ligas, deportistas y entrenadores.



"Hoy podemos decir con total tranquilidad que vamos a ir preparados a los Juegos Nacionales; recuerden que se han preparado, terminen de entrenarse y no dejen que nada los limite. Con seguridad, van a ser los mejores", destacó la Gobernadora al entregar los implementos a los deportistas.



(También: Susto en motel de Barranquilla: hombres armados ingresaron y hurtaron celulares y plata)



Uno de los más emocionados en recibir esta dotación fue el subcampeón mundial de ciclismo de pista Francisco Jaramillo, quien pertenece al programa ‘Atleta Apoyado’ de Indeportes y entrena en el velódromo de Barranquilla.



“Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han dado a lo largo del año y en toda mi formación en el ciclismo. Toda esta dotación y una bicicleta nueva es un sueño hecho realidad. Este regalo que nos alegra mucho”, expresó Francisco.



El director de Indeportes, Luis Restrepo, aseguró que “nunca antes en el departamento, previo a unos Juegos, se había entregado implementación deportiva en estas cantidades a nuestros deportistas”, dijo al destacar que el costo de los implementos es de 530 millones de pesos.



Los presidentes de Ligas también mostraron su satisfacción y agradecimiento por la implementación recibida.



Juan Carlos Holguín, presidente de la Liga de Ciclismo del Atlántico, indicó que “esta dotación es muy importante porque les va a dar suficiente espacio para que nuestros deportistas se adapten y puedan tener los mejores resultados en los Juegos, que es a lo que aspiramos con esta generación de oro que tenemos en el ciclismo de pista en el departamento”.



Entre la implementación deportiva se destacan las bicicletas look T20 para ciclismo de pista, al igual que ruedas de competencias, platos, piñones, cadenas, tubulares y pegantes.



(Lea: Preocupación en la vía Barranquilla - Santa Marta por las construcciones ilegales)



Para el boxeo: guantes, cabezotes, manoplas de precisión, sacos, balones medicinales, colchonetas, pera loca, cuerdas y protectores bucales.



En atletismo y para-atletismo: 55 pares de zapatos para competencias, barras olímpicas, discos, cintas métricas y pértigas.

Escríbeme leoher@eltiempo.com o @leoher70 si tienes una historia que quieres que cuente.