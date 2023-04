Dejar atrás aquel suceso por el que fue condenado por homicidio culposo es el propósito que se trazó el conductor Armando León Quintero Ponce, pero esa lucha personal se torna compleja cada vez que llega el 14 de abril.



(Lea también: Conductor de Martín Elías, condenado por la muerte del artista)



Ese día, un Viernes Santo, hace seis años, su vida cambió cuando perdió el control de la camioneta que conducía y diera varias vueltas de campana y todo terminara con la muerte de su amigo y jefe, el cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta, hijo de Diomedes Díaz.

Estoy en un proceso que no quiero hablar más del tema FACEBOOK

TWITTER

El siniestro mortal se registró en la vía San Onofre (Sucre) – Lorica (Córdoba), a la altura del sector conocido como Aguas Negras.



Él y al menos otras dos personas salieron con vida del vehículo que iba a 157 kilómetros por hora.



“Estoy en un proceso que no quiero hablar más del tema”, dice Quintero Ponce a EL TIEMPO, mientras se encuentra rodeado de su familia y amigos cercanos que lo apoyaron y lo siguieron de cerca en las audiencias cumplidas durante estos años.

El carro de Martín Elías voló 75 metros

Martín Elías, antes del accidente, se presentó en tarima durante la madrugada en una fiesta de Coveñas (Sucre). Terminó al amanecer y abordó la camioneta blanca Toyota Land Cruiser 200 para dirigirse a la capital de Bolívar, donde estaba su familia.



Óscar Sierra, el apoderado de Dayana Jaimes, viuda del artista, acudió a la reconstrucción del suceso por parte de peritos expertos y al análisis de la computadora (Crash Data Retrieval) del automotor, con la que probaron que este iba a 157 km/h en una vía que registra 50 km/h como velocidad máxima permitida.



También se conoció en su momento que el carro voló 75 metros, Martín Elías iba en el asiento del copiloto sin cinturón de seguridad y, tras el volcamiento, el vehículo fue desvalijado.



El artista salió expulsado y sufrió traumas cerrados en abdomen, lesiones cardíacas en epicardio, contusiones pulmonares bilaterales, edema pulmonar, contusión cardíaca, edema agudo pulmonar y edema agudo cerebral. Además, tuvo laceración de pelvis renal izquierda, laceración pericárdica, hemoperitoneo masivo, fracturas de arcos costales del 1 al 11 izquierdo, fractura del esternón y lesiones por mecanismos de fricción.

La pena impuesta al conductor de Martín Elías

Facebook Twitter Linkedin

En este estado quedó el vehículo que iba conduciendo Armando Quintero. Foto: Cortesía

En febrero de 2022, el Juez Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo, en la penúltima audiencia, lo condenó al conductor a 32 meses de prisión y le impuso una multa de 26,66 salarios mínimos mensuales vigentes por exceso de velocidad.



Si bien la orden, inicialmente, era que cumpliera la condena en su domicilio, se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por solicitud expresa del delegado fiscal, el Ministerio Público y la Representación de Víctimas.



“Gracias a dicho beneficio, el señor Armando Quintero Ponce puede continuar su vida de forma normal, incluso, ejerciendo su actividad como conductor, pues dicho subrogado también suspende la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducción por el término de la condena”, explicó el abogado de Dayana Jaimes.



En ese momento, ella debió responder a las críticas que recibió por la condena del conductor, de parte de seres queridos y allegados del hombre, quienes lo consideraban “inocente” y argumentaron que “solo cumplía órdenes”.

El difícil momento por el que atraviesa Armando Quintero

Pese a que ella aclaró que “no presentó denuncia alguna en contra del condenado”, este caso le habría significado a Quintero serias afectaciones a su vida personal y laboral, según le comentó el hombre a este medio.



“Estoy sin trabajo y todo gracias a este proceso”, expresó Quintero, brevemente, después de manifestar su deseo de no querer brindar más declaraciones al respecto.



Por lo anterior, allegados al conductor se animaron, incluso, a emprender una campaña ‘pro ayuda’ a Armando Quintero, en la que recolectaban dinero a su favor. Esto lo dieron a conocer el pasado 28 de febrero de 2022, a través de publicaciones en las redes sociales.



“Acudo a ustedes con el propósito de pedir ayuda para nuestro amigo Armando León Quintero Ponce, víctima de la injusticia y el mal corazón de algunas personas. Los que deseen ayudar, ahí están las cuentas donde pueden hacer su aporte; por más pequeño que sea, le va a ser de mucha ayuda, no sabemos las vueltas que da la vida, hoy por mi mañana por ti”, se lee en una publicación.



Asimismo, intentaron hacer tendencia los numerales #YoEstoyConMando y #MandoEsInocente, por donde canalizaban los mensajes de apoyo días después de que le leyeran la condena.

La viuda aclara su posición en este proceso

Ante las reacciones por la condena, la viuda de Martín Elías insistió, por medio de un comunicado a la opinión pública, emitido el 25 de febrero de 2022 por sus abogados, que “la única pretensión de las víctimas fue la de conocer la verdad de los hechos y, conforme los mismos, ver materializada la justicia”.



En ese sentido, agregó que cualquier decisión tomada por la judicatura, fuera esta la de absolver o condenar al señor Armando Quintero, “habría sido respetada y no apelada”.

Facebook Twitter Linkedin

Martín Elías y Dayana Jaimes. Foto: Instagram: @martineliasdiaz

La fuerte respuesta de la esposa del conductor

Una persona que, en su momento, estaba cumpliendo con su deber FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la esposa del condenado, Nini Bibiana Sanjuán, quien publicó, también a finales de febrero de 2022, un mensaje en sus redes sociales.



“Lamento profundamente la muerte de Martín Elías Díaz como el primer día, porque se perdió un gran ser humano, pero me sigo haciendo una pregunta desde este acontecimiento y es que, si mi esposo Armando Quintero Ponce hubiese perdido la vida en este fatal accidente, ¿Qué hubiera pasado? No es justo que detrás de todo esto esté una gran suma de dinero que, ya encontrando un culpable, puedan cobrar”, indicó la mujer.



De igual manera, sin mencionar a la expareja del cantante, añadió: “Una persona que, en su momento, estaba cumpliendo con su deber y que para la víctima es un simple chófer, esa misma víctima que, por llamar a su esposo a que se apurara, que lo estaba esperando para seguir disfrutando de su Semana Santa en Cartagena, lo puso a volar. De eso creo que ya no se acuerda, pero arriba está Dios que sabe cómo fue todo, y al oído creo que te lo puede decir, una verdad que todo el tiempo quisiste conocer, pero no te bastó con lo que hablamos...”.



Por el momento, Quintero Ponce se encuentra apoyando la carrera musical de su hijo mayor, quien se proyecta como acordeonero en el género vallenato.

(Además: La decisión que tomó el Tribunal por accidente en el que murió Martín Elías)

Las partes esperan respuesta de la Corte Suprema de Justicia

Tras confirmarse la condena, el pasado mes de octubre, por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo en un fallo de segunda instancia, la defensa del conductor aseguró que este solo seguía la orden de conducir a altas velocidades.



En ese sentido, el Tribunal consideró que el vínculo laboral no es motivo para ignorar el deber de cuidado, atentar contra la integridad propia, de los pasajeros y contradecir las leyes.



Frente a la ratificación del Tribunal, la defensa anunció la posibilidad de interponer un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



De hecho, según confirmó una fuente a EL TIEMPO, dicho recurso fue repartido a la CSJ el pasado 16 de diciembre de 2022, sin que aún se haya decidido sobre la admisión del recurso; esto quiere decir que aún no se conoce si la casación planteada es procedente.

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo en el que se accidentó Martín Elías fue desvalijado. Foto: Archivo Particular

Armando Quintero Ponce no ingresará a prisión, siempre y cuando pague una caución prendaria FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el abogado de Jaimes precisó a este medio que el procesado se encuentra en libertad y cuenta con licencia de conducción.



“Se destaca que fue reconocida la suspensión de la ejecución de la pena, por lo que se reitera: Armando Quintero Ponce no ingresará a prisión, siempre y cuando pague una caución prendaria y cumpla con unos compromisos comportamentales”, manifestó Sierra.



El abogado explicó que, por tratarse de un homicidio culposo, la pena podría “no ser ejecutada en la carne”.



“Esperamos que prontamente se termine y se conozca la última palabra en este caso”, comentó Óscar Sierra.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Nevado del Ruiz, EN VIVO: ¿qué pasaría en caso de erupción?

- Mujer fingía ser funcionaria de la Fiscalía para estafar con casas en 'remate'

- Vendedora de arepas de Villavicencio se fue del país por amenazas de muerte