Es un fenómeno, de eso no hay dudas. Marko, el comediante venezolano que es todo un personaje mundial de las redes sociales, visitará una vez más Barranquilla. En esta oportunidad, lo hará para presentar su stand up comedy ‘El poder de un chisme’.



El comediante, que estará en la capital del Atlántico el próximo 26 de marzo, en el teatro José Consuegra Higgins, habló con EL TIEMPO de su regreso a esta ciudad y del agradecimiento que siente por esta.

Marco Pérez, más conocido como Marko, es un artista que no conoce fronteras. Foto: Cortesía Prensa Marko

“Estoy feliz, Barranquilla es mi segunda casa, fue el primer lugar de Colombia que me dio la oportunidad de entrar a hacer mi show hace ya algunos años y de poder conectarse con mi comedia”, aseguró.



El creador de contenidos explicó la conexión que existe entre él y el publico barranquillero. “De toda Colombia hay una conexión muy linda con Barranquilla, siempre que lanzamos los tickets es la primera que se agota en todas las giras", señaló.



Añadió, que, "yo me crié en un ambiente donde había barranquilleros y crecí con sus palabras. Somos muy parecidos culturalmente”.



Su show ‘El poder de un chisme’ tiene una duración de dos horas y de acuerdo con el propio comediante, el público verá a muchos de sus personajes virales en las redes sociales.



En esta ocasión no solo estará sobre la tarima, sino también lo hará dentro del público interactuando con ellos. “Yo no había tenido la oportunidad de llevar los personajes a Barranquilla, lo quise hacer de una manera hiperrealista, no estaré solo en la tarima, sino que nos trasladaremos por todo el público, la gente será la protagonista”, contó.



Marko destacó que la clave del éxito que ha tenido para surgir en redes sociales ha sido la disciplina y el tomarse muy enserio su profesión.



“Es la disciplina la clave de todo. No dejo de pensar en mi trabajo porque lo amo y soy feliz, además de estar acompañado de un equipo maravilloso 100 %”, aseguró.



El venezolano concluyó diciendo que no le gusta estar en una zona de confort, su inquietud es parte de la reinvención.

Gira por Colombia

Las boletas para el show en el José Consuegra, se encuentran disponibles en su página web. Este año solo vendrá en una oportunidad a Barranquilla y visitará además, Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta.