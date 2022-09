“Hoy hace un mes de tu partida, del día más triste de mi vida, cuando tus ojitos se cerraron y derramaron su últimas lágrimas, de cuando diste tu último aliento, cuando partiste al cielo para estar al lado de Dios…”.



Con estas sentidas palabras, Kei Torres Cantillo, una de las cuatro hijas de Marjorie Cantillo Romero, recuerda a su madre, quien falleció el pasado 28 de agosto en una clínica de Barranquilla, tras sufrir complicaciones de salud.

Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció

La mujer se dedicaba a la repostería cuando le llovieron críticas por una torta fallida de Mickey Mouse, pero a la vez convirtió el suceso viral en un impulso para prepararse y mejorar su proyecto de emprendimiento.



“Ya no estás a mi lado, sé que estás mejor y ya no hay sufrimiento allá en donde tú estás. Te has ido donde no hay regreso, no te puedo buscar, donde no hay dolor, donde hay paz, donde nadie puede incomodarte, donde nadie puede hacerte daño”, agregó Torres Cantillo.



Y es que, según considera la familia de la emprendedora, las burlas y amenazas que recibió Marjorie le produjeron serias afectaciones a su salud y hasta lesiones, como la vez que se cayó de las escaleras cuando fue a atender el reclamo airado de unos clientes por la torta.



“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció”, manifestó la hija de Cantillo.

La burla que afectó seriamente a Marjorie Cantillo

El caso de burla contra la emprendedora se originó cuando un cliente publicó en sus redes sociales el pastel, que le llegó muy diferente al modelo con el rostro del personaje Mickey Mouse.



“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el hombre.



Días después, Cantillo Romero se defendió, explicó lo que sucedió con el pastel y las afectaciones que sufría con el negocio y con su vida ante ese episodio.



“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató.

Asegura que le devolvió el dinero al cliente e instantes después se percató de que el ciudadano había hecho la queja pública. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”.



Fue tal la trascendencia de esa denuncia que, en días posteriores, se disminuyeron drásticamente sus ventas y empezó a recibir amenazas. Algo que no le había pasado en tres años que tiene con este proyecto.

Más videos con los que recuerdan a la repostera

“Pregunto ¿mami, qué haces allá en el cielo? Me imagino que estás cocinándole a Dios y a los ángeles. Te extraño con toda mi alma, extraño tus llamadas y a cada rato tu mensaje, pero entiendo que quizá Dios te necesitó junto a Él”, sostuvo Kei Torres, quien señaló que se siente sola.



Durante este mes, los seres queridos de la repostera la han recordado con videos en los que se logra observar la alegría de Marjorie, su fe, y otras grabaciones más recientes, como el día del sepelio.



Mientras tanto, la página de Instagram (marce_cupcakes), en la que despegó su proyecto, se ha mantenido activa tras su fallecimiento.



“No sé cuánto durará este profundo dolor, quizás nunca se vaya, porque te fuiste. No hay ningún día que no vengas a visitarme, mi mente no ha pasado un día en que deje de recordarte, aún hay días que sigo esperando tu regreso”, cerró Torres Cantillo.



