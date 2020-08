Clínica especializada en cannabis es una realidad en Barranquilla

Tratar enfermedades teniendo cannabis (nombre científico de la marihuana) como complemento y con la debida orientación de médicos especialistas ya es una realidad en Barranquilla.



Pacientes con cuadros de epilepsia, mal de Parkinson, Alzheimer, o quienes presentan dolores crónicos, tienen en la planta y su responsable manejo científico una opción real para sus niveles de bienestar.

Se ha comprobado la efectividad de la planta cuando existe un dolor neuropático, que es cuando hay daño de una raíz nerviosa FACEBOOK

TWITTER

“Esta manera de trabajar apenas está incursionando en nuestro medio y las aprobaciones de parte del Gobierno son recientes, pero igualmente requieren mucho rigor. Estamos autorizados en el país para suministrar medicamentos solamente por vía oral y para unas patologías específicas”, explica Karina Pérez, anestesióloga y vocera de la Clínica de Dolor Integralgia.



Ese centro médico, que cuenta con atención especializada en anestesiología, neurología y psiquiatría, queda en la carrera 49B con calle 79.



Cápsulas, soluciones orales y gotas son las opciones permitidas en Colombia, mientras países como Estados o Canadá existen vaporizadores o inhaladores.



Los laboratorios que trabajan los medicamentos de cannabis en Colombia, deben cumplir además con un registro que sea proporcional al número de pacientes tratados, el cual es entregado a las autoridades de control.



“La valoración del paciente en un principio se realiza de acuerdo al tipo de síntoma, padecimiento o enfermedad que registre. Podrían incluirse pacientes con dolores crónicos, con epilepsia de difícil control, dolor oncológico, falta de apetito, insomnio, entre otros. Siempre el cannabis es complementario en el tratamiento”, agrega.



“No es lo único que le será suministrado a un paciente en ningún lugar. Aparte la decisión de suministrar el medicamento elaborado con la planta es siempre del médico, quien define si es o no necesaria para tratar. Este es el protocolo a nivel mundial porque solo cannabis no le resulta a ningún paciente”, dice.



En el caso de patologías como Parkinson y Alzheimer se debe tener en cuenta que el suministro de cannabis se define como de “uso compasivo”, debido a que dichas enfermedades no cuentan con una solución desde la perspectiva médica y solo se busca aliviar algunas dolencias.



Las creencias populares apuntan a que con cannabis se desaparecen fuertes dolores de cualquier origen. La doctora Pérez, desde la evidencia científica sostiene: “se ha comprobado la efectividad de la planta cuando existe un dolor neuropático, que es cuando hay daño de una raíz nerviosa. Y ese es el paciente que tiene sensación de calambre, ardor, quemazón o sensación de adormeciemiento”.

La planta de cannabis cuenta con cerca de 300 derivados que son extraídos a nivel de laboratorio FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo funcionan los medicamentos?

El cuerpo humano cuenta con un canal endocannabinoide, el cual asimila las sustancias de la planta. La diferencia entre ingerir un medicamento extraído de la marihuana y fumarla, radica en que al fumar el cuerpo recibe todos los componentes, desde los que sirven para los dolores hasta los que acaban neuronas.



“La planta de cannabis cuenta con cerca de 300 derivados que son extraídos a nivel de laboratorio. Hasta el momento los estudios científicos califican como los de mayor eficacia medicinal al CBD y el THZ. En estos basamos nuestras fórmulas”, sostuvo la galena.



La ley 1787 de 2016, permite el cultivo y el procesamiento del cannabis con propósitos medicinales y exige registro Invima para todos los medicamentos orientados al campo medicinal o al uso cosmético. A partir de la aprobación, se han ido proliferando de manera informal en las calles ventas de productos basados en cannabis, pero sin ninguna garantía de efectividad o de procesos de higiene en su elaboración.

Lea también

Rusia registra primera vacuna contra covid-19 en el mundo



La idea de un médico de Harvard para detener el coronavirus en semanas



Estos son los tapabocas más y menos efectivos, según la ciencia



WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO

@wilhelm656