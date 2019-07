Camuflan cargamento de marihuana en maleta donde iban gallos de pelea

Una nueva modalidad de tráfico de estupefacientes en el Atlántico sorprende a las autoridades, quienes hallaron 4,5 kilos (4.500 gramos) de marihuana en dos maletas de gallos de pelea, que eran movilizadas por tres personas desde Barranquilla.

Las tres personas, una mujer y dos hombres, se transportaban en un Chevrolet Spark Gt desde la capital del Atlántico, "ya habían pasado dos retenes de la Policía, en los cuales no pudo ser detectado el cargamento, pero en una tercera requisa nos percatamos de lo que transportaban", afirmó el el Comandante Operativo de la Policía del Atlántico, coronel Alfonso Reyes.



Según las autoridades, el vehículo fue detenido por policías de transito de Sabanagrande (Atlántico) en el primer kilómetro de la trocha Mi Casita, la cual conduce al municipio.



Como forma de distracción, los presuntos traficadores usaron seis gallos de pelea, tres en cada maleta, para que a través del olor de su materia fecal los uniformados no percibieran el olor del estupefaciente, marihuana.



Durante el hecho fueron capturados: Gloria Galindo Tejedor, Ever Fonseca Como y Luis Sanguino Rodríguez; quienes deberán responder por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes.



Al parecer, los capturados se habían valido de una pelea que tenían los gallos en una gallera en el municipio de Campo de la Cruz, “pero creemos según las entrevistas realizadas que el estupefaciente iba a ser movilizado hacia Santa Lucía y el departamento de Bolívar” sostuvo el Oficial.

“Durante este año han sido hallados por la Policía del Atlántico 32 kilos (32 mil gramos) de estupefacientes siendo transportado por el Departamento”, explicó el Comandante Operativo.



“Este era el cuarto viaje que realizaban los presuntos traficantes, bajo esta modalidad”, puntualizó el Coronel Reyes.

#EnVideo | La @PoliciaColombia capturó en el Atlántico a personas que usaban guacales de gallos de pelea para transportar droga. >> https://t.co/N3nlhtOnKM pic.twitter.com/o0YzmfYDK0 — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) July 22, 2019

Tanto el estupefaciente hallado como los animales fueron dejados bajo la disposición de la Fiscalía, y los presuntos responsables están en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Barranquilla en donde esperarán compadecer ante un Juez de garantías.

BARRANQUILLA.