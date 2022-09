‘Yo, Meira Delmar: a nadie doy mi soledad' es la gran poesía convertida en monólogo que evoca la vida y la obra de la poeta barranquillera Meira Delmar. La obra desgrana la historia de la Barranquilla contemporánea y su condición de ciudad acogedora y diversa que enamoró a muchos.



Se podrá apreciar este sábado 10 de septiembre, a las 7 p. m., en el teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar, como parte de la programación que conmemora los 100 años del natalicio de una de las poetas más importantes del siglo XX en Colombia.



Directora, Actriz de televisión, teatro y cine, periodista cultural y escritora. Foto: Cortesía Maribel Abello

Meira era tan mágica que nos ha servido de inspiración FACEBOOK

El libreto es una creación colectiva, basada en la biografía autorizada de Meira, escrita por la también barranquillera Maribel Abello Banfi, revisada y corregida por la propia poeta.



"Este trabajo yo lo defino como una conversación espiritual con ella, un trabajo con mucho amor y un compromiso con su memoria, con su legado, con su arte", afirma Abello en diálogo con EL TIEMPO.



La reconocida actriz de la televisión colombiana, entrevistó a Meira una tarde de hace 20 años en su casa del barrio Bellavista, en el norte de Barraquilla. Al resultado le dio la forma de un monólogo y en 2020 lo publicó en su libro 'Hasta ahora te creo'.



En este ‘monólogo a dos Meiras’, Abello Banfi es la cadenciosa voz de Meira Delmar, mientras la joven actriz Isabella Gómez representa a la poeta en un juego de danza, poesía y música en vivo, a través del cual se descubre a sí misma.



También retrata su vivencia del amor, el desamor, el desarraigo, la vida, la muerte, la amistad, su condición de hija de migrantes y su papel como creadora.

El monólogo recrea los primeros 40 años de la vida de la escritora. Foto: Cortesía Uninorte

Abello no oculta la felicidad que le genera homenajear a la gran artista y gestora cultural, que el pasado mes de agosto cumplió 100 años de su natalicio.



"Meira era tan mágica que nos ha servido de inspiración y jugamos en el plano lírico con las dos Meiras: la niña y la adulta, y todos los que participamos de esta obra tuvimos de una u otra forma cercanía con ella y esto nos hace aún más felices de poder homenajear no solo a la artista sino también a la gran mujer que fue", cuenta.



Aunque reconoce que no todo fue fácil, desde "encontrar una peluca parecida", hasta interpretar su esencia. "No solo representarla, sino también transmitir su esencia, sus emociones, ese ha sido el mayor reto".



Sin embargo, confiesa que el círculo cercano a la artista como su familia, sus amigas de toda la vida, aplaudieron la obra la primera vez que tuvieron la oportunidad de presenciarla.



"Sus amigas –un grupo muy íntimo de Meira– vieron la obra y se emocionaron. Aseguraron que vieron a Meira ahí, entonces eso fue algo muy grato para mí, para todos nosotros, porque sin duda era el propósito más importante, que a personas cercanas les llegara al corazón", explica.

Éxito Iberoamericano

La obra viene de tener un gran éxito en el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Forma parte de la programación de estreno del Gimnasio Moderno de Bogotá y de la programación de reestreno del Teatro Colón, también en la capital de la República.



La agenda fue creada por la Fundación La Cueva y la Fundación Meira Delmar, en alianza con varias universidades de la ciudad y del país, la Biblioteca Piloto del Caribe y Olímpica.

Única función

La entrada al teatro José Consuegra para la obra con única función en Barranquilla tiene un valor de $ 70.000 + $ 9.000 el servicio. La boletería se consigue en TuBoleta.

FLOR DÍAZ OSPINO

CORRESPONSAL EL TIEMPO - BARRANQUILLA