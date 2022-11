Hacia las 8 de la mañana de este miércoles, centenares de usuarios marcharon contras las altas tarifas de energía en Barranquilla y otras ciudades de la región.



En la capital del Atlántico la movilización salió desde la carrera 43 con calle 74 y luego tomó la calle 76, para llegar hasta la sede de Air-e en la calle 77B con carrera 59B.



La manifestación se desarrolla de manera simultánea en todas las ciudades de la región Caribe. Foto: Agencia KRONOS

Allí realizaron un plantón como cierre de la movilización pacífica. "Nos movilizamos de manera pacífica por las calles de la ciudad para alzar la voz en contra de estos abusos. Si no levantamos la voz estas empresas seguirán haciendo de las suyas y atropellando a la ciudadanía”, expresó Dina Luz Pardo, directora de Asocentro.



En la protesta participaron usuarios y el gremio de comerciantes de la ciudad, quienes cerraron durante la mañana los centros comerciales y almacenes, que retomaron sus actividades hacia el mediodía de este miércoles.



La manifestación terminó en la sede de Air-e, en Villa Country. Foto: Agencia KRONOS

Al tiempo, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la región Caribe, le pidió a esta empresa y al Gobierno nacional derogar las medidas del régimen especial tarifario impuesto en la región.



“Se necesita la instalación de una mesa de concertación regional entre el Gobierno nacional y los representantes de las fuerzas vivas para definir la política pública tarifaria del sector eléctrico de la región. No queremos que se continúe imponiendo la medición inteligente AMI, eso es una violación y estamos cansados de tantos atropellos”, aseguró Alarcón.



Líderes sociales radicaron un derecho de petición en la empresa Air-e, para exigir el replanteamiento del cobro en las tarifas.



Funcionarios de la Personería Distrital realizaron vigilancia y acompañamiento en la marcha que se realizó por las calles de Barranquilla.

Los comerciantes del centro de Barranquilla- @asocentrobaq , cerraron hoy sus negocios durante la manaña para participar de la marcha de protesta por las altas tarifas de energía @Aire_Energia . El balón sigue en cancha de @MinEnergiaCo ,@IreneVelezT pic.twitter.com/5Q8auEuVMu — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) November 9, 2022

Pese a la lluvia, en Cartagena hubo quema masiva de recibos de Afinia



Por: John Montaño



Unos 800 cartageneros se dieron cita frente al Castillo de San Felipe para protestar contra las altas tarifas de la empresa Afinia- que suministra el servicio de energía en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y sur del departamento del Magdalena.



Pese a la lluvia, los manifestantes caminaron hasta la sede del edificio inteligente de Chamabacú, donde está la sede de la empresa Afinia para Cartagena. Una vez allí, protagonizaron una quema masiva de recibos de energía y elevaron arengas contra la empresa y los altos costos del servicio.



“Con funcionarios de Afinia se establecieron mesas de diálogo, pero ya no les creemos, por ello estamos llamando a la desobediencia civil general y no vamos a pagar este servicio tan costoso”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Héctor Pérez, uno de los líderes de las protestas.

Quema de recibos del servicio energía frente a la sede de ⁦@AfiniaGrupoEPM⁩ en Cartagena. Manifestante marcharon desde el Castillo de San Felipe hasta Chambacú. Llaman a la costa a no pagar servicio. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@petrogustavo⁩ pic.twitter.com/TZsdvA1rzM — John (@PilotodeCometas) November 9, 2022

Lluvia impidió mayor concentración en Maicao

Por: Eliana Mejía



En Maicao, varios ediles, miembros de las Juntas de Acción Comunal y líderes barriales, se unieron a la convocatoria realizada por el Frente Amplio de Usuarios del Caribe, para salir a protestar de forma pacífica en contra del régimen tarifario de energía en la región Caribe, concentrándose en el parque Simón Bolívar, para luego caminar unas cinco cuadras, hasta llegar a las instalaciones de la empresa Air-e.



Una vez en frente de la oficina de Air-e, la cual se encontraba cerrada, los manifestantes realizaron un plantón portando sus carteles y expresando sus molestias e inconformismos por el alza de las tarifas.



La convocatoria no superó las cien personas, muchos lo atribuyen a la situación de inundación que se vive en varios sectores de la ciudad, luego de un torrencial aguacero registrado la tarde y toda la noche de este martes, que dejó a varias familias afectadas.



Los manifestantes pidieron más compromiso al resto de la población para salir a protestar y no para seguir llorando por redes sociales, ya que en muchos hogares el recibo de luz es más alto que el valor del arriendo.

Valledupar exigió regulación

Por: Ludys Ovalle



“Valledupar tendrá una navidad negra”, afirmaron los miembros de la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos de esta localidad, durante la manifestación que realizaron en la mañana de este miércoles.



La jornada arrancó desde la emblemática Plaza Alfonso López hasta la empresa de Afinia, con la participación de residentes de todos los estratos. Ratifican que con la ‘rebaja irrisoria’ que propuso la empresa recientemente, no resuelven la problemática que los aborda.



Los afectados exigen a la compañía de energía, la regulación de las tarifas de este servicio. También se quejan de los constantes mantenimientos que viene realizando en toda la ciudad y corregimientos aledaños a la capital del Cesar.



“Después de estar una hora protestando frente a la empresa Afinia, el gerente nos atendió. Hicimos entrega de un derecho de petición con nuestras exigencias. El impuesto que le puso el Gobierno Nacional a las termoeléctricas, se verá reflejado en los recibos, terminamos pagándolo nosotros y no tenemos capacidad de pago”, comentó Alfonso Martínez, uno de los líderes de la marcha.



“Queremos que la ministra de Minas y Energía venga a Valledupar y conozca de cerca la situación. A los organismos de control, también le exigimos vigilancia, no es justo que aquí todavía haya corregimientos con infraestructura obsoletas. Donde está la inversión que dicen estar haciendo”, recalcó el líder.

