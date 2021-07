Barranquilla tendrá dos concentraciones este 20 de Julio

Barranquilla tendrá una nueva jornada de manifestaciones durante este 20 de Julio. El Comité del Paro y la Coordinadora Popular han hecho convocatorias en distintos puntos de la ciudad.



La primera concentración será sobre las 9 a. m. en el Paseo de Bolívar, en el centro de esta capital.



Aquí se reunirán las centrales obrera, sindicatos de profesores, organizaciones cívicas y culturales.



Javier Bermúdez, representante de la CUT en el Atlántico, dijo que desde el Paseo Bolívar llegarán a la vieja sede de la Universidad del Atlántico, en la calle 50 con carrera 43, donde luego de unos discursos de disolverán.



“Le hemos dichos al gobierno Nacional que mientras no solucione la agenda civil que el presidente Duque tiene en su escritorio, y que no ha querido resolver o no ha tenido la voluntad política, permaneceremos en las calles de Colombia”, dijo al recalcar que será un día de celebración pacífica.



La segunda concentración está programada para la 1 p.m. en la carrera 8 con calle Murillo y es organizada por la Coordinadora Popular, la cual terminará en la rotonda de la calle 17, sur de Barranquilla.



La Policía Metropolitana aseguró que hay un dispositivo de seguridad con 1.450 hombres, entre agentes y miembros de las Fuerzas Militares, para garantizar que la jornada se cumpla en paz y sin hechos vandálicos, como se viene rumorando.



El Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Jhon Sepúlveda, dijo que se han tenido informaciones han llegado personas de otras ciudades para participar en estas manifestaciones.



El oficial contó que tienen información que estas personas se presidido reuniones en municipios vecinos a Barranquilla “con el fin de alentar estas actividades acá y cambiarles el fin de pacíficas", dijo a los periodistas locales.



