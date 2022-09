Pasadas las 10 a. m. de este lunes, diferentes colectivos de Barranquilla emprendieron la marcha convocada para protestar contra las reformas anunciadas por el presidente Gustavo Petro.



(Lea también: Así será la manifestación contra reformas del gobierno Petro en Barranquilla)



Los convocantes y participantes de la manifestación se empezaron a concentrar en la plazoleta a las 9 a. m. con banderas de Colombia y pancartas en las que expresaban algunos motivos que los llevaron a las calles de la ciudad.

“Millones de razones para salir a la calle. Decimos ‘No’ contra las reformas predictatoriales. No a la reforma tributaria, no al impuesto de la gasolina, no a la invasión de la propiedad privada, no a los colectivos, no al adoctrinamiento, no al dinero de los pensionados”, se leía en una de ellas.



La marcha, que tiene como destino final el Paseo Bolívar, en el Centro de la capital del Atlántico, salió de la carrera 46 con calle 74 sin afectar el servicio de Transmetro en ese sector.



Los que protestan son, en su mayoría, adultos mayores quienes gritan consignas en contra del mandatario Petro. Junto a ellos también se ven decenas de jóvenes que apoyan la iniciativa con los carteles y pitos.



Al doblar por la calle 72, a la altura de la carrera 46, hicieron sonar en los altoparlantes el himno nacional. En este punto, se suspendió el tránsito de vehículos parcialmente, mientras avanza la manifestación.

Aspecto de la protesta en la carrera 46 con calle 74. Foto: Agencia Kronos

A esta hora avanza la manifestación en Barranquilla contra las reformas del Gobierno. La marcha se encuentra sobre la carrera 44 con calle 70. pic.twitter.com/5Z36tDkLPJ — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) September 26, 2022

Las voces de los participantes en la marcha

Una de las participantes de la protesta, Dubia Rodríguez Pérez, explicó que salió a marchar principalmente “por Colombia. ¿Cómo vamos a hacer sin salud? ¿Cómo vamos a hacer con la pensión que tenemos?”.



Agregó: “También estoy protestando contra la Alcaldía de Barranquilla. La Alcaldía también nos invadió los terrenos que tenemos en Campo Alegre. No los pagan ni hacen nada. Ya hay unos terratenientes de Campo Alegre que dicen ser de Los Costeños y se están cogiendo los terrenos de nosotros”.



(Además: Video: el susto de pasajeros por salida de humo en articulado de Transmetro)



Por su parte, Alfredo Rodríguez solicitó al Presidente de la República analizar los puntos en desacuerdo y aseguró estar “cansado de los impuestos”.



“Le pido que tenga en cuenta el beneficio del pueblo colombiano, de todos los jóvenes, que tengan oportunidades laborales y oportunidades de estudio. Eso es lo que queremos de Petro”, dijo el ciudadano.



NOTICIA EN DESARROLLO

