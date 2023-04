Un juez ordenó suspender la medida que mantuvo durante casi dos meses inmovilizada a una máquina del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, la cual estuvo involucrada en un accidente de tránsito en el que una persona murió.



La decisión del juez 19 penal municipal, Crisanto Rhenals Correa, permite que desde hoy el vehículo de placas OQN 647 se reintegre al equipo de trabajo de los bomberos.

Cabe recordar que el vehículo estaba inmovilizado desde el pasado 25 de febrero. Ese día la máquina llegó atender un incendio forestal en el sector de Caribe Verde, un conjunto multifamiliar, ubicado en el sur de Barranquilla.



Mientras los bomberos atendían la emergencia, una moto conducida por Martín Rivera, de 30 años de edad, impactó contra la parte trasera del carro y falleció en el lugar.



De acuerdo a las versiones que han entregado los familiares de la víctima, había mucho humo y el hombre no vio el carro de bomberos. Además aseguran que no habían señales que advirtieran el parqueo de la máquina en la vía.



Desde ese momento el carro fue inmovilizado y colocado a disposición de la Fiscalía, mientras se surte el proceso judicial.



La audiencia había sido fijada inicialmente para el 30 de junio, lo que llevó a la Alcaldía de Barranquilla a reaccionar y logró que se adelantara para este lunes 24 de abril.



Desde la Secretaria de Gobierno de Barranquilla se precisó que el servicio de bomberos no se vio afectado por la falta del vehículo, pero aclararon que se requería la máquina para optimizar la atención a los barranquilleros.



La decisión del juzgado permite que la máquina esté desde hoy rodando por las calles de esta capital atendiendo emergencias.

